Генсек ООН призвал к немедленному прекращению боевых действий в Сирии

Танкисты правительственных войск сирийской армии на вершине холма в провинции Латакия рядом с турецкой границей. Архивное фото

Танкисты правительственных войск сирийской армии на вершине холма в провинции Латакия рядом с турецкой границей

ООН, 24 дек - РИА Новости. Генсек ООН Генсек ООН Антониу Гутерреш обеспокоен эскалацией ситуации на северо-западе Сирии , призывает к немедленному прекращению боевых действий, говорится в заявлении официального представителя генерального секретаря Стефана Дюжаррика

"Генеральный секретарь глубоко обеспокоен военной эскалацией на северо-западе Сирии и призывает к немедленному прекращению боевых действий", - сказал Дюжаррик.

По его словам, генсек обеспокоен масштабами военной операции и сообщениями о нападениях на маршруты эвакуации, по которым гражданские лица пытаются покинуть север страны. "Генеральный секретарь напоминает всем сторонам об их обязательствах защищать гражданское население и обеспечивать свободу передвижения", - отметил официальный представитель генсека.

"Недавнее военное обострение привело к десяткам жертв среди гражданского населения и перемещению по меньшей мере 80 тысяч гражданских лиц, в том числе 30 тысяч только за последнюю неделю", - отмечается в заявлении Дюжаррика.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах страны продолжаются зачистки боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.