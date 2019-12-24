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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-12-24T04:12+0300
https://ria.ru/20191224/1562751364.html
Генсек ООН призвал к немедленному прекращению боевых действий в Сирии
https://cdn24.img.ria.ru/images/155670/80/1556708000_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_78763fdb1747c8fe429ee5d9156fc34a.jpg
РИА Новости

Генсек ООН призвал к немедленному прекращению боевых действий в Сирии

04:12 24.12.2019
6007
© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкТанкисты правительственных войск сирийской армии на вершине холма в провинции Латакия рядом с турецкой границей
Танкисты правительственных войск сирийской армии на вершине холма в провинции Латакия рядом с турецкой границей
© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
Танкисты правительственных войск сирийской армии на вершине холма в провинции Латакия рядом с турецкой границей. Архивное фото
ООН, 24 дек - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш обеспокоен эскалацией ситуации на северо-западе Сирии, призывает к немедленному прекращению боевых действий, говорится в заявлении официального представителя генерального секретаря Стефана Дюжаррика.
"Генеральный секретарь глубоко обеспокоен военной эскалацией на северо-западе Сирии и призывает к немедленному прекращению боевых действий", - сказал Дюжаррик.
По его словам, генсек обеспокоен масштабами военной операции и сообщениями о нападениях на маршруты эвакуации, по которым гражданские лица пытаются покинуть север страны. "Генеральный секретарь напоминает всем сторонам об их обязательствах защищать гражданское население и обеспечивать свободу передвижения", - отметил официальный представитель генсека.
"Недавнее военное обострение привело к десяткам жертв среди гражданского населения и перемещению по меньшей мере 80 тысяч гражданских лиц, в том числе 30 тысяч только за последнюю неделю", - отмечается в заявлении Дюжаррика.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах страны продолжаются зачистки боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Война в СирииВойна в СирииАнтониу ГутеррешСтефан ДюжаррикСирияООНВ мире
Популярные комментарии
Как только сирийская армия начинает освобождать свои территории от боевиков,тут же раздается голос этого португальского умника,но когда боевики захватывают территории,то его рот закрыт.
24 декабря, 04:39
Я РОССИЯНИН
1510001
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