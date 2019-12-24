В Боливии отрицают, что полиция может проникнуть в посольство Мексики

МЕХИКО, 24 дек - РИА Новости. Глава Глава МИД временного правительства Боливии Карен Лонгарик заявила, что силовики вокруг посольства Мексики в Ла-Пасе в открытом режиме следят за лицами, запросившими убежище в Мексике , и заверила в уважении иммунитета дипломатического представительства.

"Что касается возможности того, что власти или боливийские силовые структуры проникнут в дипломатический комплекс Мексики, я должна сказать, что это категорически невозможно", - заявила Лонгарик на пресс-конференции, видео заявления опубликовано в Twitter ведомства.

Министр пояснила, что высокая концентрация силовиков вокруг посольства Мексики связана с тем, что там находятся лица, ожидающие решения мексиканских властей по запросу об экстрадиции.

"Это не закрытое дело. Уполномоченные органы, не МИД, анализируют запросы о предоставлении убежища лицам, находящимся в посольстве Мексики", - пояснила Лонгарик.

Ранее МИД Мексики выразил глубокую обеспокоенность "избыточным присутствием" сотрудников спецслужб в районе своего посольства в Боливии и заявил, что речь идет о нарушении Венской конвенции. Сообщалось также о попытке остановки и обыска автомобиля посла Мексики.

В мексиканском посольстве в Ла-Пасе в поисках политического убежища укрылись около 20 чиновников из правительства бывшего президента Боливии Эво Моралеса, покинувшего должность 10 ноября.