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В Боливии отрицают, что полиция может проникнуть в посольство Мексики
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РИА Новости

В Боливии отрицают, что полиция может проникнуть в посольство Мексики

03:48 24.12.2019
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© REUTERS / David MercadoГлава МИД Боливии Карен Лонгарик
Глава МИД Боливии Карен Лонгарик
© REUTERS / David Mercado
Глава МИД Боливии Карен Лонгарик. Архивное фото
МЕХИКО, 24 дек - РИА Новости. Глава МИД временного правительства Боливии Карен Лонгарик заявила, что силовики вокруг посольства Мексики в Ла-Пасе в открытом режиме следят за лицами, запросившими убежище в Мексике, и заверила в уважении иммунитета дипломатического представительства.
"Что касается возможности того, что власти или боливийские силовые структуры проникнут в дипломатический комплекс Мексики, я должна сказать, что это категорически невозможно", - заявила Лонгарик на пресс-конференции, видео заявления опубликовано в Twitter ведомства.
Министр пояснила, что высокая концентрация силовиков вокруг посольства Мексики связана с тем, что там находятся лица, ожидающие решения мексиканских властей по запросу об экстрадиции.
"Это не закрытое дело. Уполномоченные органы, не МИД, анализируют запросы о предоставлении убежища лицам, находящимся в посольстве Мексики", - пояснила Лонгарик.
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Ранее МИД Мексики выразил глубокую обеспокоенность "избыточным присутствием" сотрудников спецслужб в районе своего посольства в Боливии и заявил, что речь идет о нарушении Венской конвенции. Сообщалось также о попытке остановки и обыска автомобиля посла Мексики.
В мексиканском посольстве в Ла-Пасе в поисках политического убежища укрылись около 20 чиновников из правительства бывшего президента Боливии Эво Моралеса, покинувшего должность 10 ноября.
Эво Моралес с минимальным отрывом выиграл президентские выборы 20 октября, но оппозиция во главе с Карлосом Месой заявила о массовых нарушениях. Сначала Моралес объявил новые выборы, но потом под давлением военных ушел с поста и покинул Боливию. Вслед за ним ушло в отставку все высшее руководство страны, власть перешла оппозиционному вице-спикеру сената Жанин Аньес. Сторонники Моралеса оспаривают передачу полномочий Аньес и требуют ее отставки.
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