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Ядерные технологии
2019-12-24T05:54+0300
https://ria.ru/20191224/1562751224.html
"Росатом" по итогам года ожидает рекорда генерации на российских АЭС
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РИА Новости

"Росатом" по итогам года ожидает рекорда генерации на российских АЭС

03:43 24.12.2019 (обновлено: 05:54 24.12.2019)
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкБелоярская атомная электростанция
Белоярская атомная электростанция
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Белоярская атомная электростанция. Архивное фото
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Госкорпорация "Росатом" ожидает, что по итогам нынешнего года в России будет установлен рекорд выработки электроэнергии на атомных электростанциях - почти 209 миллиардов киловатт-часов, говорится в новогоднем поздравлении генерального директора "Росатома" Алексея Лихачева работникам и ветеранам атомной отрасли РФ.
"Ждем нового рекорда по выработке электроэнергии – 208,7 миллиардов киловатт-часов", - отметил Лихачев. Выработка электроэнергии на АЭС в России по итогам 2018 года составляла 204,3 миллиарда киловатт-часов.
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Лихачев напомнил, что в России продолжается обновление атомных энергомощностей – в этом году был сдан в промышленную эксплуатацию новый энергоблок №7 на Нововоронежской АЭС (по другой классификации - блок №2 Нововоронежской АЭС-2). "Подключена к энергосистеме Певека плавучая атомная станция, а значит, теперь у нас в стране уже 11 действующих атомных станций", - добавил глава "Росатома".
В ночь на воскресенье АЭС России досрочно выполнили государственное задание 2019 года и балансовое задание Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России по выработке электроэнергии в объеме 202,703 миллиарда киловатт-часов, или 102,48% к уровню 2018 года, сообщил ранее концерн "Росэнергоатом".
В настоящее время доля атомной генерации в общем энергобалансе страны составляет порядка 19% от всего объема выработки электроэнергии в стране. При этом доля атомной генерации в европейской части страны достигает 40%. В общей сложности на 10 АЭС в России в эксплуатации находятся 36 энергоблоков суммарной установленной мощностью 30,25 ГВт. 19 декабря первый ток в энергосистему Чукотки дала первая в мире плавучая атомная теплоэлектростанция "Академик Ломоносов".
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Ядерные технологииНововоронежская АЭСАлексей ЛихачевРосатомПевекРоссияНовости - Ядерные технологииЭкономика
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