"Росатом" по итогам года ожидает рекорда генерации на российских АЭС

"Ждем нового рекорда по выработке электроэнергии – 208,7 миллиардов киловатт-часов", - отметил Лихачев. Выработка электроэнергии на АЭС в России по итогам 2018 года составляла 204,3 миллиарда киловатт-часов.

В ночь на воскресенье АЭС России досрочно выполнили государственное задание 2019 года и балансовое задание Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России по выработке электроэнергии в объеме 202,703 миллиарда киловатт-часов, или 102,48% к уровню 2018 года, сообщил ранее концерн "Росэнергоатом".

В настоящее время доля атомной генерации в общем энергобалансе страны составляет порядка 19% от всего объема выработки электроэнергии в стране. При этом доля атомной генерации в европейской части страны достигает 40%. В общей сложности на 10 АЭС в России в эксплуатации находятся 36 энергоблоков суммарной установленной мощностью 30,25 ГВт. 19 декабря первый ток в энергосистему Чукотки дала первая в мире плавучая атомная теплоэлектростанция "Академик Ломоносов".