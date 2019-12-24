В Магадан вернулся едва не замерзший на трассе испанский велосипедист

В декабре 2018 года испанец Хосе Андрес Абьян Пахарес на велосипеде путешествовал по трассе "Колыма", ночевал в палатке. В мороз под 50 градусов его буквально спасли местные жители, ингуши Ваха Чемурзиев, Мовсар Муцольгов и Аслан Хабриев, довезшие иностранца до ближайшего населенного пункта. В результате мужчина серьезно отморозил пальцы на правой руке. Лечиться ему пришлось в Магадане, а затем на родине – в испанской Сарагосе.
"На этот раз я готов. Я заменил варежки и голову. Я понимаю, что произошло. Моя голова теперь понимает, что такое холод, что нужно беречься. Это опыт. И обувь поменял на новую. Так что я не боюсь, на этот раз все получится, я уверен", - рассказал Пахарес корреспонденту РИА Новости.
Он добавил, что намерен преодолевать на велосипеде по 40 километров в день, с собой у него палатка, теплый спальник и запасы высококалорийной еды.
"Я не буду сильно гнать, нужно беречь силы. Я взял протеин, буду мешать его с водой и пить. В Иркутске надеюсь оказаться примерно 20 марта", - уточнил путешественник.
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