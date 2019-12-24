В Магадан вернулся едва не замерзший на трассе испанский велосипедист

"На этот раз я готов. Я заменил варежки и голову. Я понимаю, что произошло. Моя голова теперь понимает, что такое холод, что нужно беречься. Это опыт. И обувь поменял на новую. Так что я не боюсь, на этот раз все получится, я уверен", - рассказал Пахарес корреспонденту РИА Новости.