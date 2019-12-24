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"Ъ": в январе изменятся правила экзамена на водительские права
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РИА Новости

"Ъ": в январе изменятся правила экзамена на водительские права

03:20 24.12.2019 (обновлено: 09:54 24.12.2019)
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСдача экзаменов в ГИБДД
Сдача экзаменов в ГИБДД
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Сдача экзаменов в ГИБДД. Архивное фото
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Премьер Дмитрий Медведев подписал постановление об изменении правил проведения экзамена на водительские права, первые положения начнут действовать уже в январе, основные вступят в силу 1 октября, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на текст документа и на собеседника в аппарате правительства.
В январе, в частности, будет снят запрет на обучение вождению на магистралях, а также запретят возвращать нарушителю права, пока он не оплатит штрафы. В октябре объединят две прежде раздельных части экзамена - "город" и "площадку", перестанут проводить тест на заранее известном маршруте и разрешат аннулировать результаты испытания.
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Также кандидата в водители не допустят до экзамена в автоинспекции, если у автошколы на момент обучения не было образовательной лицензии.
В октябре объединят две прежде раздельных части экзамена - "город" и "площадку", практический экзамен будет длиться полчаса. После проверки азов вождения на площадке автошколы или на тупиковой улице за пределами жилой застройки экзаменатор отправит ученика на улицы. По новым правилам, обкатать маршрут заранее не получится, с 1 октября будет публиковаться лишь список улиц, которые, возможно, войдут в маршрут.
Впервые с 1 октября появится возможность аннулировать результаты экзамена - по жалобе на отрицательную оценку экзаменатора. Но и ГИБДД сможет отменить положительный итог экзамена, если предоставлены поддельные документы.
В постановлении также уточняются сроки проведения повторных экзаменов. Если кандидат не пройдет тест с третьей попытки, то следующей придется ждать не меньше месяца, но и не более трех месяцев.
В газете отметили, что постановление носит рамочный характер, подробности появятся в регламенте приема экзаменов и в рекомендациях для инспекторов, подготовка документов займет десять месяцев.
Знак Учебный автомобиль на крыше автомобиля
3 декабря, 16:38
Юрист прокомментировал идею исключить "площадку" из экзамена на права
87102185196
Обсудить 29
Дмитрий МедведевГИБДД МВД РФОбщество
Популярные комментарии
В стране аварийность повышается не от правил сдачи экзаменов ...Те , кто их обходит и покупают удостоверения так и будут их покупать ! Господин Медведев , наведите порядок в ГиБДД , оттуда все зло . Не будет возможности купить удостоверения и обойти обучение и сдачу экзаменов , нам всем лучше будет !!! В этом случае стоит поучиться у более развитых европейских стран
24 декабря, 09:25
Наталья Иванова
5100830
Каковы в стране власти - таковы и напасти...((
24 декабря, 09:19
Aмон Ра
39101213
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