"Ъ": в январе изменятся правила экзамена на водительские права

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Премьер Премьер Дмитрий Медведев подписал постановление об изменении правил проведения экзамена на водительские права, первые положения начнут действовать уже в январе, основные вступят в силу 1 октября, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на текст документа и на собеседника в аппарате правительства

В январе, в частности, будет снят запрет на обучение вождению на магистралях, а также запретят возвращать нарушителю права, пока он не оплатит штрафы. В октябре объединят две прежде раздельных части экзамена - "город" и "площадку", перестанут проводить тест на заранее известном маршруте и разрешат аннулировать результаты испытания.

Также кандидата в водители не допустят до экзамена в автоинспекции, если у автошколы на момент обучения не было образовательной лицензии.

В октябре объединят две прежде раздельных части экзамена - "город" и "площадку", практический экзамен будет длиться полчаса. После проверки азов вождения на площадке автошколы или на тупиковой улице за пределами жилой застройки экзаменатор отправит ученика на улицы. По новым правилам, обкатать маршрут заранее не получится, с 1 октября будет публиковаться лишь список улиц, которые, возможно, войдут в маршрут.

Впервые с 1 октября появится возможность аннулировать результаты экзамена - по жалобе на отрицательную оценку экзаменатора. Но и ГИБДД сможет отменить положительный итог экзамена, если предоставлены поддельные документы.

В постановлении также уточняются сроки проведения повторных экзаменов. Если кандидат не пройдет тест с третьей попытки, то следующей придется ждать не меньше месяца, но и не более трех месяцев.