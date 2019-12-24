В Колумбии отвергли причастность к нападению на военных в Венесуэле

"Министерство иностранных дел от лица правительства Колумбии решительно отвергает необоснованные и злонамеренные обвинения... (правительства) Николаса Мадуро в предполагаемом участии в атаке, произошедшей в воскресенье против группы военных в Венесуэле", - говорится в заявлении.