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В Колумбии отвергли причастность к нападению на военных в Венесуэле
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РИА Новости

В Колумбии отвергли причастность к нападению на военных в Венесуэле

03:08 24.12.2019
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© Flickr / Tijs ZwinkelsВид на Боготу
Вид на Боготу
© Flickr / Tijs Zwinkels
Вид на Боготу. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 24 дек - РИА Новости. МИД Колумбии назвал необоснованными обвинения Каракаса в причастности Боготы к нападению на военных в Венесуэле, отмечается в заявлении министерства.
"Министерство иностранных дел от лица правительства Колумбии решительно отвергает необоснованные и злонамеренные обвинения... (правительства) Николаса Мадуро в предполагаемом участии в атаке, произошедшей в воскресенье против группы военных в Венесуэле", - говорится в заявлении.
Ранее министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес сообщил, что оппозиция совершила нападение на воинскую часть Венесуэлы на юге страны, погиб один военный.
Министр информации и коммуникаций страны Хорхе Родригес, в свою очередь, заявил, что напавшие на воинскую часть Венесуэлы проходили обучение в тренировочных лагерях Колумбии.
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