В Колумбии отвергли причастность к нападению на военных в Венесуэле

БУЭНОС-АЙРЕС, 24 дек - РИА Новости. МИД Колумбии назвал необоснованными обвинения Каракаса в причастности Боготы к нападению на военных в Венесуэле, отмечается в заявлении министерства.
"Министерство иностранных дел от лица правительства Колумбии решительно отвергает необоснованные и злонамеренные обвинения... (правительства) Николаса Мадуро в предполагаемом участии в атаке, произошедшей в воскресенье против группы военных в Венесуэле", - говорится в заявлении.
Ранее министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес сообщил, что оппозиция совершила нападение на воинскую часть Венесуэлы на юге страны, погиб один военный.
Министр информации и коммуникаций страны Хорхе Родригес, в свою очередь, заявил, что напавшие на воинскую часть Венесуэлы проходили обучение в тренировочных лагерях Колумбии.