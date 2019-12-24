Названа новогодняя традиция, против которой бессильны врачи

МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Шампанское на Шампанское на Новый год – традиция, с которой врачи не могут спорить, однако есть несколько исключений, заявил врач-диетолог Андрей Бобровский в беседе с радио Sputnik

По его словам, сладкий вкус шампанского и игристых вин "маскирует" от организма количество выпитого алкоголя. Похожий эффект наблюдается при употреблении виски с колой, в результате чего люди пропускают момент, когда пора заканчивать пить. Кроме того, газированность напитка может привести к неожиданному удару пузырьками в голову.

"Несмотря на такие последствия, врачи не рискуют бросать вызов традиции, главное — мера", — считает Бобровский.

Медик признал, что в умеренных количествах этот напиток – хороший атрибут новогоднего праздника

"Это новогодняя традиция, против которой я, как диетолог, выступать ни в коем случае не буду. Шампанское можно пить, если вы понимаете свою норму и знаете, что от перебора с этим напитком можно получить отравление и плохое самочувствие", — пояснил он.

Врач также оценил еще одну традицию – загадывать желания на Новый год, сжигая бумажку с записанной на ней мечтой над бокалом. После того, как пепел с желанием попадет в бокал с напитком, его выпивают.

"Температура горения такая, что отравиться там чем-то нельзя. Никакие бактерии в получившемся пепле не переживут горение бумаги. Но, на мой взгляд, это очень странная и не самая хорошая традиция", — заключил Бобровский.