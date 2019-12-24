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Елочные украшения на новогодней елке в Москве
Новый год—2020
2019-12-24T03:04+0300
https://ria.ru/20191224/1562751048.html
Названа новогодняя традиция, против которой бессильны врачи
https://cdn21.img.ria.ru/images/156083/65/1560836513_0:128:3068:1854_1036x0_80_0_0_98ffab9d5532aea4a87d9325a77d729d.jpg
РИА Новости

Названа новогодняя традиция, против которой бессильны врачи

02:05 24.12.2019 (обновлено: 03:04 24.12.2019)
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© Depositphotos / AlexNosenkoПразднование Нового года
Празднование Нового года
© Depositphotos / AlexNosenko
Празднование Нового года. Архивное фото
МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Шампанское на Новый год – традиция, с которой врачи не могут спорить, однако есть несколько исключений, заявил врач-диетолог Андрей Бобровский в беседе с радио Sputnik.
По его словам, сладкий вкус шампанского и игристых вин "маскирует" от организма количество выпитого алкоголя. Похожий эффект наблюдается при употреблении виски с колой, в результате чего люди пропускают момент, когда пора заканчивать пить. Кроме того, газированность напитка может привести к неожиданному удару пузырьками в голову.
"Несмотря на такие последствия, врачи не рискуют бросать вызов традиции, главное — мера", — считает Бобровский.
Медик признал, что в умеренных количествах этот напиток – хороший атрибут новогоднего праздника.
Бокал с игристым вином
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"Это новогодняя традиция, против которой я, как диетолог, выступать ни в коем случае не буду. Шампанское можно пить, если вы понимаете свою норму и знаете, что от перебора с этим напитком можно получить отравление и плохое самочувствие", — пояснил он.
Врач также оценил еще одну традицию – загадывать желания на Новый год, сжигая бумажку с записанной на ней мечтой над бокалом. После того, как пепел с желанием попадет в бокал с напитком, его выпивают.
"Температура горения такая, что отравиться там чем-то нельзя. Никакие бактерии в получившемся пепле не переживут горение бумаги. Но, на мой взгляд, это очень странная и не самая хорошая традиция", — заключил Бобровский.
Диетолог выразил мнение, что для загадывания желания подойдет просто бой курантов.
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Новый год—2020Андрей БобровскийОбщество
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