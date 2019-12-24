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Кабмин рассмотрит петицию о запрете отлова китов для дельфинариев
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РИА Новости

Кабмин рассмотрит петицию о запрете отлова китов для дельфинариев

02:44 24.12.2019
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкБелухи в вольере Центра адаптации морских животных в бухте Средняя Приморского края
Белухи в вольере Центра адаптации морских животных в бухте Средняя Приморского края
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Белухи в вольере Центра адаптации морских животных в бухте Средняя Приморского края. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 24 дек - РИА Новости. Свыше 100 тысяч голосов собраны на сайте Российской общественной инициативы в поддержку петиции за запрет вылова китообразных в культурно-просветительских целях, теперь ее рассмотрит правительство.
Сейчас закон разрешает вылов морских животных только для коренных народов, для научных и культурно-просветительских целей. Вице-премьер Алексей Гордеев говорил, что вылов в культурно-просветительских целях правительство хочет запретить. Экологи коалиции "Свободу косаткам и белухам" опубликовали петицию в поддержку такого запрета, голосование заканчивается 27 декабря. Чтобы правительство рассмотрело ее, нужно собрать 100 тысяч подписей.
Косатки
9 декабря, 15:02
В правительство сдали 126 тысяч подписей против вылова китообразных
По данным на вторник, в поддержку инициативы собраны 100154 голоса.
"Около 50 тысяч голосов было собрано за первые 11 месяцев. И еще 50 тысяч голосов – менее чем за последний месяц", - сообщил РИА Новости глава общественной организации "Эковахта Сахалина" Дмитрий Лисицын.
В 2018 году в "китовой тюрьме" в приморской бухте Средняя нашли 11 косаток (все они оказались детенышами) и 90 белух, позже три белухи и одна косатка пропали из вольеров. Животных выловили незаконно и планировали продать в Китай. Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными.
К решению проблемы подключился президент Владимир Путин - он поручил профильными министерствам вместе с учеными решить судьбу животных. Операция по выпуску белух и косаток из "китовой тюрьмы" началась в июне 2019 года. Первую партию выпустили в Охотское море 27 июня. 10 ноября в Японском море выпустили последних животных.
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