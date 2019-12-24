Кабмин рассмотрит петицию о запрете отлова китов для дельфинариев

ВЛАДИВОСТОК, 24 дек - РИА Новости. Свыше 100 тысяч голосов собраны на Свыше 100 тысяч голосов собраны на сайте Российской общественной инициативы в поддержку петиции за запрет вылова китообразных в культурно-просветительских целях, теперь ее рассмотрит правительство

Сейчас закон разрешает вылов морских животных только для коренных народов, для научных и культурно-просветительских целей. Вице-премьер Алексей Гордеев говорил, что вылов в культурно-просветительских целях правительство хочет запретить. Экологи коалиции "Свободу косаткам и белухам" опубликовали петицию в поддержку такого запрета, голосование заканчивается 27 декабря. Чтобы правительство рассмотрело ее, нужно собрать 100 тысяч подписей.

По данным на вторник, в поддержку инициативы собраны 100154 голоса.

"Около 50 тысяч голосов было собрано за первые 11 месяцев. И еще 50 тысяч голосов – менее чем за последний месяц", - сообщил РИА Новости глава общественной организации "Эковахта Сахалина" Дмитрий Лисицын.

В 2018 году в "китовой тюрьме" в приморской бухте Средняя нашли 11 косаток (все они оказались детенышами) и 90 белух, позже три белухи и одна косатка пропали из вольеров. Животных выловили незаконно и планировали продать в Китай. Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными.