В Москве суд рассмотрит вопрос о продлении ареста Полу Уилану

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Мосгорсуд рассмотрит во вторник ходатайство следователей ФСБ о продлении ареста гражданину нескольких государств, уроженцу Канады Полу Уилану , которого обвиняют в шпионаже в пользу спецслужб США

Судебное заседание назначено на 10.30, оно пройдет в закрытом для публики режиме из-за секретности дела.

В конце лета мужчине было предъявлено обвинение в окончательной редакции. Сейчас защита знакомится с материалами дела до его рассмотрения по существу, которое, по заверению адвокатов, начнется не раньше весны.

О задержании Уилана в Москве ФСБ сообщила в конце 2018 года. По ее заявлению, уроженца Канады схватили во время шпионской акции, Уилану грозит от 10 до 20 лет колонии. У него есть гражданства США, Канады и Ирландии и Британии. По словам брата Уилана, Пол - бывший морской пехотинец и приехал в Москву на свадьбу к другу. Вину он не признает.

Из озвученных в суде данных известно, что Уилан регулярно приезжал в Россию с 2007 года. Мужчина работал старшим менеджером в сфере корпоративной безопасности в компании BorgWarner, которая занимается производством автомобильных компонентов. Фабула дела официально не раскрывается - также из-за секретности.