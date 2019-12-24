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В Москве суд рассмотрит вопрос о продлении ареста Полу Уилану
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РИА Новости

В Москве суд рассмотрит вопрос о продлении ареста Полу Уилану

02:28 24.12.2019
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПол Уилан в здании суда
Пол Уилан в здании суда
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Пол Уилан в здании суда . Архивное фото
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Мосгорсуд рассмотрит во вторник ходатайство следователей ФСБ о продлении ареста гражданину нескольких государств, уроженцу Канады Полу Уилану, которого обвиняют в шпионаже в пользу спецслужб США.
Судебное заседание назначено на 10.30, оно пройдет в закрытом для публики режиме из-за секретности дела.
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В конце лета мужчине было предъявлено обвинение в окончательной редакции. Сейчас защита знакомится с материалами дела до его рассмотрения по существу, которое, по заверению адвокатов, начнется не раньше весны.
О задержании Уилана в Москве ФСБ сообщила в конце 2018 года. По ее заявлению, уроженца Канады схватили во время шпионской акции, Уилану грозит от 10 до 20 лет колонии. У него есть гражданства США, Канады и Ирландии и Британии. По словам брата Уилана, Пол - бывший морской пехотинец и приехал в Москву на свадьбу к другу. Вину он не признает.
Из озвученных в суде данных известно, что Уилан регулярно приезжал в Россию с 2007 года. Мужчина работал старшим менеджером в сфере корпоративной безопасности в компании BorgWarner, которая занимается производством автомобильных компонентов. Фабула дела официально не раскрывается - также из-за секретности.
Тем не менее, адвокат Владимир Жеребенков сообщал журналистам, что сотрудники ФСБ задержали Уилана из-за флешки, которую ему передал товарищ в отеле "Метрополь". Как полагал обвиняемый, на накопителе должны были содержаться фотографии из поездки в Сергиев Посад, в ходе которой они вместе посетили лавру. Защитник считает, что из соображений продвижения по службе товарищ подставил Уилана, поскольку он имеет отношение к силовым структурам и "может получить за это звезды".
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Пол УиланФСБ РФРоссияСШАПроисшествия
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