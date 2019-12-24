Моралес уверен в победе своего кандидата в первом туре

БУЭНОС-АЙРЕС, 24 дек - РИА Новости. Экс-президент Боливии Эво Моралес заявил РИА Новости, что рассчитывает на победу кандидата от своей партии "Движение к социализму" (MAS) уже в первом туре президентских выборов.
"Наши ожидания, что мы победим, что победим в первом туре. Несмотря на проблемы, MAS во всех опросах "правых" занимает первое место, и это большое преимущество", - сказал он.
Ранее сообщалось, что кандидат от MAS на весенних выборах в Боливии будет определен 29 декабря на съезде членов движения, который пройдёт в Аргентине на границе с Боливией.
После того как оппозиция во главе с Карлосом Месой заявила о массовых нарушениях на выборах 20 октября, Моралес под давлением военных ушел с поста президента и покинул страну. Вслед за ним ушло в отставку все высшее руководство Боливии, власть перешла оппозиционному вице-спикеру сената Аньес. Власти страны объявили о проведении новых всеобщих выборов, первый тур должен пройти в середине марта. Моралесу запрещено участвовать в предстоящих выборах в качестве кандидата.