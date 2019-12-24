Роспотребнадзор предупредил о передающемся от собак заболевании

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Более трети собак в нескольких регионах России заражены эхинококкозом. Это заболевание может представлять смертельную угрозу для человека. Об этом "Российской газете" рассказали в Роспотребнадзоре.
Сообщается, что эхинококкозу подвержены не только бездомные животные, но и домашние питомцы. К наиболее неблагополучным регионам по распространению заболевания относят Северный Кавказ, Урал, Иркутскую область и Дальний Восток.
При эхинококкозе в печени, легких и других органах образуются кистозные образования, содержащие личинки паразитов. В ведомстве подчеркивают, что заболевание широко распространено, сопровождается поражениями различных органов и может привести к длительной нетрудоспособности, инвалидизации и даже летальному исходу.
Заражение человека происходит при контакте с больными собаками, а также сельскохозяйственными животными. Чаще болеют дети, поскольку они больше взрослых играют с ними и нередко пренебрегают правилами личной гигиены.
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Для того чтобы предотвратить заболевание, необходимо тщательно мыть руки после контакта с животными. Также следует следить за здоровьем собак: проводить вакцинацию и обследование домашних питомцев.
Кроме того, нельзя позволять собаке лизать лицо, прыгать на диван и в постель. Важно следить за тем, чтобы питомец питался из специально выделенной для него посуды.