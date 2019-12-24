Роспотребнадзор предупредил о передающемся от собак заболевании

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Более трети собак в нескольких регионах России заражены эхинококкозом. Это заболевание может представлять смертельную угрозу для человека. Об этом " Более трети собак в нескольких регионах России заражены эхинококкозом. Это заболевание может представлять смертельную угрозу для человека. Об этом " Российской газете " рассказали в Роспотребнадзоре

Урал, Иркутскую область и Дальний Восток. Сообщается, что эхинококкозу подвержены не только бездомные животные, но и домашние питомцы. К наиболее неблагополучным регионам по распространению заболевания относят Северный Кавказ

При эхинококкозе в печени, легких и других органах образуются кистозные образования, содержащие личинки паразитов. В ведомстве подчеркивают, что заболевание широко распространено, сопровождается поражениями различных органов и может привести к длительной нетрудоспособности, инвалидизации и даже летальному исходу.

Заражение человека происходит при контакте с больными собаками, а также сельскохозяйственными животными. Чаще болеют дети, поскольку они больше взрослых играют с ними и нередко пренебрегают правилами личной гигиены.

Для того чтобы предотвратить заболевание, необходимо тщательно мыть руки после контакта с животными. Также следует следить за здоровьем собак: проводить вакцинацию и обследование домашних питомцев.