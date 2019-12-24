В США считают "важным шагом" смертные приговоры по делу Хашукджи

"Сегодняшние приговоры стали важным шагом к привлечению к ответственности виновных в ужасном преступлении. Мы призвали Саудовскую Аравию начать справедливый и прозрачный судебный процесс, и мы будем продолжать это делать. Мы призываем к полной ответственности за убийство Хашукджи с самого первого дня. Эти вердикты, как я уже сказал, являются шагом - важным шагом в этом процессе", - сказал представитель госдепа журналистам.