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В США считают "важным шагом" смертные приговоры по делу Хашукджи
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РИА Новости

В США считают "важным шагом" смертные приговоры по делу Хашукджи

01:33 24.12.2019
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© AP Photo / Lefteris PitarakisПортрет саудовского журналиста Джамаля Хашукджи в Стамбуле
Портрет саудовского журналиста Джамаля Хашукджи в Стамбуле
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
Портрет саудовского журналиста Джамаля Хашукджи в Стамбуле. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 24 дек РИА Новости. США считают вынесенные в Саудовской Аравии приговоры, в том числе к смертной казни, по делу убийства журналиста Джамаля Хашукджи "важным шагом", заявил высокопоставленный представитель госдепа.
Ранее прокуратура Саудовской Аравии сообщила, что по обвинению в убийстве журналиста к смертной казни были приговорены пять человек, еще трое получили тюремные сроки по 24 года. Всего по делу проходили 11 человек.
"Сегодняшние приговоры стали важным шагом к привлечению к ответственности виновных в ужасном преступлении. Мы призвали Саудовскую Аравию начать справедливый и прозрачный судебный процесс, и мы будем продолжать это делать. Мы призываем к полной ответственности за убийство Хашукджи с самого первого дня. Эти вердикты, как я уже сказал, являются шагом - важным шагом в этом процессе", - сказал представитель госдепа журналистам.
Известный саудовский журналист Хашукджи был убит в октябре прошлого года в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. Вначале саудовские власти отрицали его исчезновение в консульстве, но через некоторое время после появления видео и аудиозаписей были вынуждены признаться, что Хашукджи был убит в результате ссоры с консульскими работниками. Турецкой полиции так и не удалось найти его тело.
Участник акции протеста с портретом саудовского журналиста Джамаля Хашукджи у здания консульства Саудовской Аравии в Стамбуле, Турция
2 октября, 03:28
Дело об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашукджи
440012
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Джамаль ХашукджиГибель журналиста Джамаля ХашукджиГосударственный департамент СШАСаудовская АравияСШАВ мире
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