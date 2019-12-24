Россия отправит в космос третий за восемь лет спутник "Электро-Л"

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Ракете-носителю Ракете-носителю "Протон-М" во вторник предстоит вывести с космодрома Байконур на околоземную орбиту третий гидрометеорологический спутник "Электро-Л" , сообщил "Роскосмос"

Это будет 24-й российский космический пуск в 2019 году. К настоящему времени Россия осуществила 12 стартов с космодрома Байконур, семь - с Плесецка, один - с Восточного и три - с Куру. Предстоящий старт также станет юбилейным, 1500-м, космическим пуском с космодрома Байконур с 4 октября 1957 года.

Как сообщается на сайте "Роскосмоса", старт ракеты "Протон-М" планируется в 15.03 мск с площадки номер 81.

Отмечается, что отделение разгонного блока ДМ-03 со спутником от третьей ступени ракеты на суборбитальной траектории намечается в 15.03 мск. Дальнейшее выведение "Электро-Л" на геостационарную орбиту (круговую орбиту высотой 35 тысяч 786 километров) предполагается за счет трех включений двигателя блока ДМ-03.

Отделение спутника от ДМ-03 планируется в 21.40 мск, через 6 часов 37 минут после старта.

Стартовая масса третьего "Электро-Л" составляет 2094 килограмма, расчетный срок службы - 10 лет. Спутнику предстоит работать в точке стояния 165,8 градусов восточной долготы.

Первый спутник "Электро-Л" был запущен с Байконура в 2011 году. В 2016 году он преждевременно вышел из строя и был исключен из состава орбитальной группировки. В 2015 году был запущен второй "Электро-Л", который функционирует на геостационарной орбите в точке стояния 76 градусов восточной долготы. Запуски четвертого и пятого спутников "Электро-Л" планируются в 2021 и 2022 годах.

Основная область применения космических аппаратов системы "Электро" - обеспечение Росгидромета, служб Минобороны РФ и других заинтересованных ведомств оперативной информацией для прогноза погоды в региональном и глобальном масштабах, анализа условий полета авиации, мониторинга климата и контроля чрезвычайных ситуаций, а также ретрансляция сигналов от аварийных радиобуев системы КОСПАС-САРСАТ.