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Демократы не исключили возможность еще одного импичмента Трампу
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РИА Новости

Демократы не исключили возможность еще одного импичмента Трампу

01:01 24.12.2019
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© REUTERS / Leah MillisПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© REUTERS / Leah Millis
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 24 дек - РИА Новости. Демократы в США не исключили, что могут рассмотреть вопрос о вынесении президенту Дональду Трампу импичмента по новым обвинениям, сообщает телеканал Fox News.
И хотя, как отмечает канал, такой ход развития ситуации маловероятен, адвокат демократов в судебном комитете палаты представителей США использовал такой аргумент в суде - в попытке добиться показаний бывшего юрисконсульта Белого дома Дона Макгана. Обвинения, предъявляемые президенту в рамках импичмента, называются статьями импичмента.
Президент США Дональд Трамп во время выступления в Белом доме
20 декабря, 11:01
В МИД прокомментировали импичмент Трампу
"Изначально демократы добивались показаний Макгана в связи с его заявлениями команде спецпрокурора Роберта Мюллера о том, что Трамп хотел, чтобы он (Макган) уволил Мюллера. И хотя принятые статьи импичмента не основывались на расследовании Мюллера, адвокат демократов Дуглас Леттер настаивает, что показания Макгана все ещё важны - и даже могут быть релевантны для "вопроса о том, рекомендовать ли дополнительные статьи импичмента", - сообщает Fox.
Что это могут быть за статьи, не уточняется.
Ранее палата представителей вынесла Трампу импичмент по двум статьям - превышение полномочий и препятствование конгрессу. Дело должно быть направлено в сенат, где республиканское большинство намерено оправдать Трампа. Однако спикер палаты представителей Нэнси Пелоси до сих пор не првоела формальную передачу дела и не назначила группу конгрессменов, которые должны представлять обвинение на процессе в сенате. Это рассматривается как форма давления на республиканцев с тем, чтобы они согласились на требования демократов по формату процесса над Трампом.
Президент США Дональд Трамп на южной лужайке Белого дома в Вашингтоне. 18 декабря 2019
20 декабря, 12:56Сказано в эфире
Почему Трамп требует ускорить процесс импичмента? Мнение экспертаПрезидент США Дональд Трамп потребовал немедленно начать процесс по его импичменту в сенате. В эфире радио Sputnik директор Фонда изучения США имени Рузвельта МГУ Юрий Рогулев прокомментировал ситуацию.
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Импичмент Дональда ТрампаДональд ТрампДемократическая партия СШАСШАВ мире
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