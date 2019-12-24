Демократы не исключили возможность еще одного импичмента Трампу

И хотя, как отмечает канал, такой ход развития ситуации маловероятен, адвокат демократов в судебном комитете палаты представителей США использовал такой аргумент в суде - в попытке добиться показаний бывшего юрисконсульта Белого дома Дона Макгана. Обвинения, предъявляемые президенту в рамках импичмента, называются статьями импичмента.

"Изначально демократы добивались показаний Макгана в связи с его заявлениями команде спецпрокурора Роберта Мюллера о том, что Трамп хотел, чтобы он (Макган) уволил Мюллера. И хотя принятые статьи импичмента не основывались на расследовании Мюллера, адвокат демократов Дуглас Леттер настаивает, что показания Макгана все ещё важны - и даже могут быть релевантны для "вопроса о том, рекомендовать ли дополнительные статьи импичмента", - сообщает Fox.