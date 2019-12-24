Кадыров считает, что закон о домашнем насилии разрушает институт семьи

ГРОЗНЫЙ, 24 дек – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что закон о домашнем насилии может разрушить институт семьи в России.
"Это серьезная проблема. И в России есть попытки принять закон о домашнем насилии. Этим самым разрушается институт семьи. То же самое происходит в Европе. Там нет понимания обычаев, традиций, института семьи. Поэтому они потихоньку становятся тем, кем они сейчас являются, выходят замуж за собак, покойников, женятся не знаю на ком", — ответил Кадыров на пресс-конференции на вопрос об участившихся случаях изъятия детей у родителей в Европе и есть ли возможность помочь разлученным семьям.
Он обратил внимание на то, что иногда вина лежит на самих родителях. "Например, разведенная женщина вместе с детьми уезжает за рубеж, там выходит замуж и ей уже не до детей", — сказал глава республики.
Кадыров также рассказал о работе по возвращению детей на родину.
"Мы этими вопросами занимаемся, нанимаем адвокатов, помогаем деньгами, пытаемся возвращать детей домой. Ни один человек нами не брошен, не отвергнут", — подчеркнул глава республики.
Разрабатываемый законопроект о профилактике семейно-бытового насилия предусматривает меры по предупреждению насилия на бытовом уровне. Парламентарии предлагали всем желающим высказать свое мнение до 15 декабря. Президент Владимир Путин говорил, что у него смешанное отношение к проекту. По мнению президента, документ нужно спокойно обсуждать в обществе, попробовать прогнозировать его результаты и только потом принимать окончательное решение.