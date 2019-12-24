Кадыров считает, что закон о домашнем насилии разрушает институт семьи

"Это серьезная проблема. И в России есть попытки принять закон о домашнем насилии. Этим самым разрушается институт семьи. То же самое происходит в Европе. Там нет понимания обычаев, традиций, института семьи. Поэтому они потихоньку становятся тем, кем они сейчас являются, выходят замуж за собак, покойников, женятся не знаю на ком", — ответил Кадыров на пресс-конференции на вопрос об участившихся случаях изъятия детей у родителей в Европе и есть ли возможность помочь разлученным семьям.