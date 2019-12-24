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Новый год—2020
2019-12-24T11:37+0300
https://ria.ru/20191224/1562750173.html
Россиянам впервые покажут отреставрированную "Иронию судьбы"
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РИА Новости

Россиянам впервые покажут отреставрированную "Иронию судьбы"

00:48 24.12.2019 (обновлено: 11:37 24.12.2019)
43961
© Мосфильм (1975)Кадр из фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!"
Кадр из фильма Ирония судьбы, или С легким паром!
© Мосфильм (1975)
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Телеканал "Россия" отреставрировал фильм режиссера Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!" и впервые покажет новую версию киноленты в Full HD качестве. Об этом РБК рассказали в пресс-службе телеканала.
Сообщается, что картина будет отличаться от классической версии "более яркими цветами и четкими деталями". По словам представителя "России", дата и время показа отреставрированной ленты появится в ближайшее время.
Фильм "Ирония судьбы, или С легким паром!" впервые показали 1 января 1976 года. Лента стала по-настоящему культовой, ее традиционно демонстрируют накануне новогодней ночи.
Этот фильм рассказывает историю о чудесной случайности, которая свела вместе московского врача Женю Лукашина и ленинградскую учительницу Надю. Главные роли в ленте исполнили Андрей Мягков, Барбара Брыльска и Юрий Яковлев.
Юрий Яковлев в фильме Ирония судьбы, или С легким паром!
5 декабря, 07:43Новый год—2020
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Новый год—2020Кино и сериалыНовости культурыЮрий ЯковлевИрония судьбыАндрей МягковБарбара БрыльскаРоссия-1 (телеканал)КультураЭльдар РязановРоссия
Популярные комментарии
Редкое г. а не фильм. Про 40летнего ребёнка, который живёт с мамой и боится отношений. Бухает до беспамятства, врывается в чужие квартиры, разрушает семьи. И всё это выдаётся как пропаганда образа жизни. Запретить на законодательном уровне. А потмо удивляются почему народ бухает, разводится и демография в низ. Это заслуга государственной пропаганды.
24 декабря, 09:14
КМКостя Магомедов
20300445
Ахеджакову вырежут?? ))))
24 декабря, 02:09
Лара Перейра
302210013
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