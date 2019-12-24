"Нафтогаз" работает над переносом "точек передачи газа"

КИЕВ, 24 дек – РИА Новости. Исполнительный директор Исполнительный директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко заявил, что компания работает над тем, чтобы перенести так называемые точки передачи газа на границу Украины России и привлечь к их работе европейские компании.

"Мы очень много времени пытаемся достичь того, чтобы так называемые точки передачи газа перенести на границу Украины и России", - заявил Витренко в эфире телеканала "Громадське ТВ" (Общественное ТВ).

По его словам, на последних трехсторонних переговорах (Украина, ЕК и РФ) по газу в Берлине "рабочим вариантом, который рассматривался, было то, что между "Газпромом" и украинским оператором газотранспортной системы посредником будет европейская компания, которая будет получать газ на российско-украинской границе".

"К сожалению, не удалось этого достичь, потому что эта европейская компания пока отказалась. Но мы ожидаем, что многие европейские компании, которые раньше получали газ от "Газпрома" в Словакии, в Австрии, Франции, Германии, Италии, будут получать газ на границе Украины и России и смогут потом этот газ продавать в том числе и на Украине по цене ниже, чем, соответственно, цена европейская, плюс стоимость транспортировки из Европы на Украину", - отметил он.

Россия и Украина 20 декабря подписали протокол по газовому сотрудничеству. Согласно документу, для продолжения транзита "Газпром" заключит с "Оператором ГТС Украины" межоператорское соглашение, а с "Нафтогазом" - договор, по которому тот забронирует мощности для транспортировки 65 миллиардов кубов газа в 2020 году и по 40 миллиардов кубов в 2021-2024 годах.