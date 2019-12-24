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"Нафтогаз" работает над переносом "точек передачи газа"
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РИА Новости

"Нафтогаз" работает над переносом "точек передачи газа"

00:27 24.12.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВывеска НАК "Нафтогаз Украины" на административном здании в Киеве
Вывеска НАК Нафтогаз Украины на административном здании в Киеве
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Вывеска НАК "Нафтогаз Украины" на административном здании в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 24 дек – РИА Новости. Исполнительный директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко заявил, что компания работает над тем, чтобы перенести так называемые точки передачи газа на границу Украины и России и привлечь к их работе европейские компании.
"Мы очень много времени пытаемся достичь того, чтобы так называемые точки передачи газа перенести на границу Украины и России", - заявил Витренко в эфире телеканала "Громадське ТВ" (Общественное ТВ).
Исполнительный директор НАК Нафтогаз Украины Юрий Витренко во время брифинга в Киеве
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"Нафтогаз" заявил, что протокол с Россией по газу выгоден для Киева
По его словам, на последних трехсторонних переговорах (Украина, ЕК и РФ) по газу в Берлине "рабочим вариантом, который рассматривался, было то, что между "Газпромом" и украинским оператором газотранспортной системы посредником будет европейская компания, которая будет получать газ на российско-украинской границе".
"К сожалению, не удалось этого достичь, потому что эта европейская компания пока отказалась. Но мы ожидаем, что многие европейские компании, которые раньше получали газ от "Газпрома" в Словакии, в Австрии, Франции, Германии, Италии, будут получать газ на границе Украины и России и смогут потом этот газ продавать в том числе и на Украине по цене ниже, чем, соответственно, цена европейская, плюс стоимость транспортировки из Европы на Украину", - отметил он.
Россия и Украина 20 декабря подписали протокол по газовому сотрудничеству. Согласно документу, для продолжения транзита "Газпром" заключит с "Оператором ГТС Украины" межоператорское соглашение, а с "Нафтогазом" - договор, по которому тот забронирует мощности для транспортировки 65 миллиардов кубов газа в 2020 году и по 40 миллиардов кубов в 2021-2024 годах.
Протокол также включает договоренности об урегулировании юридических разногласий. Так, компании подпишут соглашение о выплате "Газпромом" в пользу "Нафтогаза" 2,9 миллиарда долларов по уже вынесенным решениям Стокгольмского арбитража и об отказе сторон от исков, по которым нет окончательного вердикта, а правительство Украины подпишет мировое соглашение с "Газпромом" о снятии антимонопольных претензий в 7,4 миллиарда долларов.
Газодобывающее предприятие компании «Укргаздобыча» во Львовской области
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