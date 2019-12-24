С Казанского вокзала отправится первый поезд из Москвы в Крым

Путь длиной 2009 километров займет 33 часа. Четыре двухэтажных состава будут курсировать из российской столицы до Симферополя и обратно под номерами № 27/28. Стоимость проезда в купе начинается от 2966 рублей, в СВ — от 9952 рублей.

Весной и к началу туристического сезона 2020 года планируется запустить поезда на полуостров еще из нескольких регионов России. Как не раз отмечали власти Крыма и Севастополя, начало железнодорожного сообщения снимет все транспортные ограничения и сделает полуостров полноценным круглогодичным курортом. Кроме того, сами жители Крыма смогут добраться на поезде до соседнего Краснодарского края или Ростова-на-Дону.