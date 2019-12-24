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С Казанского вокзала отправится первый поезд из Москвы в Крым
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РИА Новости

С Казанского вокзала отправится первый поезд из Москвы в Крым

00:19 24.12.2019 (обновлено: 09:57 24.12.2019)
14094
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкКрымский мост через Керченский пролив
Крымский мост через Керченский пролив
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Первый поезд "Таврия" из Москвы в Крым, который проедет по Крымскому мосту, отправится сегодня вечером с Казанского вокзала, сообщила российская частная компания "Гранд Сервис Экспресс".
Путь длиной 2009 километров займет 33 часа. Четыре двухэтажных состава будут курсировать из российской столицы до Симферополя и обратно под номерами № 27/28. Стоимость проезда в купе начинается от 2966 рублей, в СВ — от 9952 рублей.
Вид на Крымский мост со стороны Керчи
Вчера, 22:25
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Накануне Владимир Путин дал старт железнодорожному движению по мосту в Крым, самому протяженному в России. По факту первым регулярным поездом, который проедет по нему, станет состав, отправившийся вчера из Санкт-Петербурга в Севастополь.
Весной и к началу туристического сезона 2020 года планируется запустить поезда на полуостров еще из нескольких регионов России. Как не раз отмечали власти Крыма и Севастополя, начало железнодорожного сообщения снимет все транспортные ограничения и сделает полуостров полноценным круглогодичным курортом. Кроме того, сами жители Крыма смогут добраться на поезде до соседнего Краснодарского края или Ростова-на-Дону.
Едем в Крым: почему вы полюбите мост через Керченский пролив
Вчера, 00:02
Едем в Крым: почему вы полюбите мост через Керченский пролив
29771137
Обсудить 17
Крымский мостРеспублика КрымКазанский вокзалВладимир ПутинМоскваКрымКраснодарский крайОбщество
Популярные комментарии
Лишь бы пукнуть, хоть и не по теме
24 декабря, 07:29
MMAgTolyan
2030000
а российские спортсмены на Олимпиаду не отправятся, не?)))
24 декабря, 06:35
AIArtem Ivanov
1000117
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