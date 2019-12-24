"На чужие грабли": украинский сценарий в православной Черногории

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Парламент Черногории рассматривает законопроект, по которому большая часть расположенных на территории страны храмов Сербской православной церкви может отойти государству. А власти, в свою очередь, готовы передать эти объекты раскольнической "Черногорской церкви". Тысячи верующих уже заявили, что все это напоминает недавние события на Украине. О том, чем обернется "украинский выбор" европейской Черногории, — в материале РИА Новости.

Продолжение сталинизма и титоизма

Колокольня как у итальянских храмов, купол — как у греческих, а интерьер — как у русских. По собору Василия Острожского в городе Никшич хорошо видно, что Черногория всегда была на перекрестке экономических, культурных и геополитических интересов различных держав. Его и построили на пике дружбы Черногорского княжества с Российской империей — на рубеже XIX и XX века. Возведенный русским архитектором Михаилом Преображенским храм открывал сам князь Никола Петрович, неоднократно призывавший Россию на помощь в различных политических конфликтах.

И вот в наши дни призывы о помощи прозвучали вновь — прямо у стен исторического собора. В минувшее воскресенье тут собрались свыше шести тысяч граждан Черногории.

© REUTERS / Stevo Vasiljevic Акция протеста против законопроекта о свободе вероисповедания в Никшиче, Черногория © REUTERS / Stevo Vasiljevic Акция протеста против законопроекта о свободе вероисповедания в Никшиче, Черногория

"Мы пришли сюда молиться о вразумлении властей. Правящая элита, вместо того чтобы реформировать избирательную систему, решить проблему растущего внешнего долга, разжигает ненависть на религиозной почве, не считаясь с нашим мнением", — говорит журналистам один из участников митинга, житель города Котор Константин Джуджич.

А все из-за скандальной поправки в закон о свободе совести и вероисповедания, которую скупщина (парламент) Черногории начнет рассматривать уже сегодня. По ней религиозные общины обяжут документально доказывать право на принадлежащее им имущество. Само собой, какого-либо юридического учета таких объектов в стране сто-двести лет назад не велось. Соответственно, большая их часть отойдет государству. А это в основном (свыше шести сотен) храмы Черногорской митрополии Сербской православной церкви. Причем Черногорская митрополия — единственная в стране православная структура, признанная канонической всеми поместными православными Церквями мира, включая Русскую.

"Закон, который они хотят принять сейчас, в XXI столетии, на самом деле — продолжение ленинизма, сталинизма и титоизма. А вы, россияне, знаете, что это значит. Это отъем не только церковного имущества, но и храмов, и монастырей", — подчеркивает в беседе с РИА Новости митрополит Черногорско-Приморский Сербской православной церкви Амфилохий (Радович).

Но отобранные у Церкви храмы пустовать не будут. Законопроект, по словам митрополита, — часть масштабного плана по созданию властями собственной автокефальной структуры. А ее основой служит так называемая Черногорская православная церковь, созданная в начале 1990-х на фоне усиления националистических настроений во всех уголках лоскутной Югославии. Сейчас у нее лишь один храм и около десятка священнослужителей, тогда как у Черногорской митрополии около 1600 храмов и тысячи священников.

Мрачные параллели

Что интересно, именно "Черногорская православная церковь" стала единственной религиозной структурой, которая признала "Киевский патриархат", созданный раскольником Филаретом Денисенко в 1992 году. Его организация послужила плацдармом для "Православной церкви Украины" (ПЦУ), учрежденной экс-президентом страны Петром Порошенко и поддержанной американскими политиками под лозунгом: "Независимой стране — независимую церковь".

В том же духе действует и президент Черногории Мило Джуканович — это он внес вызвавший протесты законопроект. Уже много лет он продвигает идею полного размежевания с Сербией, хотя у обеих стран один язык и общая история.

Да и курс на "самостийность" Черногории Джуканович взял практически одновременно с украинской "оранжевой революцией", чьи вожди в конце 2004 года объявили о "пути Украины в Европу" и избавлении от "ига Москвы".

Джуканович, находящийся у власти еще с начала 1990-х, добился своего: в 2006 году Черногория вышла из государственного союза с Сербией и через несколько лет получила статус кандидата в Евросоюз. А в 2016 году, когда президент Украины Петр Порошенко вовсю твердил о скором вступлении в НАТО, его балканский коллега подписал соглашение и с Североатлантическим альянсом.

Лишь в одном Джуканович отставал от Порошенко — в церковном вопросе. И пошел по проторенной дороге. А именно: объявил местную Церковь "длинной рукой Сербии", а также "агентом влияния Кремля" и решил отнять у верующих храмы, чтобы передать их немногочисленным, но поддерживаемым на государственном уровне раскольникам.

Украинские власти начали с насильственных захватов церквей, а потом уже закрепили это на законодательном уровне. Черногорские единомышленники поступили наоборот. Но истинные намерения и они не скрывают.

"Это очень напоминает украинский сценарий. Мне кажется, что они многое взяли от украинского образца. По сути, речь идет о сеянии раздора между православными людьми, навязанных разделах, ненависти, и это очень опасно. Это ведет к общей нестабильности, которая, возможно, выгодна властям, потому что так легче управлять ситуацией и избегать других насущных проблем", — заявил РИА Новости епископ Будимлянско-Никшичский Иоанникий (Мичович).

Лично он о ненависти знает не понаслышке: 10 декабря во время встречи с главным благотворителем Черногорской митрополии бизнесменом Миодрагом Давидовичем в центре Белграда его чуть не убил снайпер. Полиция так и не нашла стрелявшего, но в Сербии многие уверены, что это был "привет" от черногорских властей.

Похожим образом ровно год назад украинские спецслужбы заставляли епископов канонической Украинской церкви примкнуть к автокефальному проекту Порошенко — раскольнической ПЦУ. В ход шли угрозы, аресты и похищения.

Когда патриарх обжегся

Но время показало, что угрозы властей были напрасны. Украинская православная церковь выстояла под жесточайшим давлением, ее прихожане не пошли в храмы раскольников. А принятые год назад законы о церковном рейдерстве и насильственном переименовании канонической УПЦ с приходом к власти нового президента Зеленского оказались не нужны: еще весной их действие приостановил суд.

И самого Порошенко его церковное детище не спасло: всю зиму он разъезжал по стране с томосом (бумагой, полученной от Константинопольского патриарха Варфоломея) об автокефалии ПЦУ, но на граждан это не произвело должного впечатления. Политик проиграл выборы, и ПЦУ лишилась поддержки.

"Вполне возможно, что затею Джукановича постигнет та же печальная участь. Ведь большинство верующих — на стороне Сербской церкви, среди них огромным авторитетом пользуется митрополит Черногорский Амфилохий. И все же Джуканович пошел на конфронтацию", — отмечает в беседе с РИА Новости историк Церкви Владислав Петрушко.

Именно при поддержке политиков, как считает эксперт, раскольники в Черногории, пусть и в "гораздо меньшем, чем на Украине", масштабе, могут обзавестись храмами и "священниками". Однако есть значимое "но": Константинопольский патриарх Варфоломей настолько сильно обжегся на украинском вопросе, что вряд ли так же уверенно вмешается и в этот.