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Туризм
2019-12-24T10:20+0300
https://ria.ru/20191224/1562745497.html
Эксперты рассказали о популярности системы "все включено" у россиян
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РИА Новости

Эксперты рассказали о популярности системы "все включено" у россиян

10:19 24.12.2019 (обновлено: 10:20 24.12.2019)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкВосточные сладости в кафе одного из отелей Антальи.
Восточные сладости в кафе одного из отелей Антальи.
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. По данным онлайн-сервиса бронирования туров, больше половины российских туристов предпочитают путевки с системой питания "все включено", сообщает Travelata.ru.
Систему питуния "все включено" выбрали 42 процента туристов, еще 16 – "ультра все включено". Каждый пятый (21 процент) предпочел завтракать в гостинице, каждый десятый (11 процентов) – питаться в отеле утром и вечером. Вообще отказались от еды в месте размещения восемь процентов пользователей сервиса. А два процента туристов выбрали полный пансион.
Наиболее востребованными оказались отели категории "четыре звезды" — проживание в них входило в состав 33 процентов приобретенных туров. "Трешки" выбрали 27 процентов клиентов компании. На "пятерки" пришлось 29 процентов бронирований.
Менее популярными у организованных туристов оказались "двушки" (пять процентов), апартаменты и виллы (два процента) и санатории (четыре процента).
Девушки в бассейне
27 марта, 08:00Туризм
Мало красной икры на завтрак? Куда выгодно ехать по системе "все включено"
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