Эксперты рассказали о популярности системы "все включено" у россиян

Восточные сладости в кафе одного из отелей Антальи.

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. По данным онлайн-сервиса бронирования туров, больше половины российских туристов предпочитают путевки с системой питания "все включено", сообщает Travelata.ru.

Систему питуния "все включено" выбрали 42 процента туристов, еще 16 – "ультра все включено". Каждый пятый (21 процент) предпочел завтракать в гостинице, каждый десятый (11 процентов) – питаться в отеле утром и вечером. Вообще отказались от еды в месте размещения восемь процентов пользователей сервиса. А два процента туристов выбрали полный пансион.

Наиболее востребованными оказались отели категории "четыре звезды" — проживание в них входило в состав 33 процентов приобретенных туров. "Трешки" выбрали 27 процентов клиентов компании. На "пятерки" пришлось 29 процентов бронирований.