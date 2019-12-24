В Тюмени сотрудники кафе выставили на мороз ожидавшего скорую человека

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости, Мария Семенова. В Тюмени возмущены поведением сотрудников местного ресторана быстрого питания, отказавшихся пустить в помещение после закрытия бездомного, который с трудом передвигался и хотел дождаться в тепле скорую помощь. О произошедшем рассказал местный житель, пытавшийся ему помочь. Пока одни тюменцы осуждают равнодушие работников "Макдоналдса", другие уверяют: предоставлять приют бездомному, даже нуждающемуся в медицинской помощи, в нерабочее время они не обязаны.

"Не могу больше идти"

В ночь на 22 декабря Илья Абрикосов (имя изменено) с друзьями проходил мимо "Макдоналдса" на улице Ленина. Примерно в 01:15 к заведению подошел мужчина — Владимир Голодов, как он сам представился. Выглядел не очень опрятно, перед собой толкал тележку из супермаркета. Там лежали какие-то вещи, к тому же Владимир хромал и опирался на нее, как на ходунки. Илья понял: скорее всего, это бездомный.

Голодов попросил вызвать ему скорую помощь: "Я замерз, у меня болят ноги, не могу больше идти". Он рассказал Илье и его друзьям, что сидел в кафе, но оттуда его попросили уйти после закрытия (ресторан работает до часа ночи, то есть к моменту встречи с Абрикосовым бездомный провел на улице порядка 15 минут). Илья позвонил медикам и обратился к сотрудникам общепита с просьбой позволить Владимиру дождаться бригаду врачей в тепле.

"Те сказали, что никого не впустят, это запрещено правилами, и бездомного они выгнали буквально десять минут назад", — передает слова персонала Абрикосов в разговоре с корреспондентом РИА Новости.

"Примерно в 01:30 я подошел к окну заказов и попросил пустить его хотя бы в тамбур между залом и улицей, чтобы немного отогрелся, пока мы ждем скорую. Кассир позвал на помощь менеджера Александра, но тот категорически нам отказал, ссылаясь на то, что "у нас инструкции, по которым нам нельзя никого пускать", "каждый сам выбирает свой путь", "мы выгнали его только десять минут назад, он не мог так быстро замерзнуть". Ребята, что были в очереди, встали на мою сторону, в ответ на это менеджер предложил нам самим согреть его", — так Абрикосов описал ситуацию в паблике в социальных сетях.

После этого компания отвела бездомного в соседнее кафе, где тот и дожидался медиков. "Когда он приподнял брюки, мы увидели кровь на его ногах. Скорая ехала минут двадцать", — добавляет Абрикосов.

"Заказал наггетсы и заснул"

В "Макдоналдсе", где все это произошло, не пожелали дать комментарий корреспонденту агентства, но один из сотрудников, с которым нам удалось связаться в соцсетях, сообщил, что бездомный находился там примерно с 23:30.

"Он заказал наггетсы и заснул, периодически просыпался, чтобы поесть. Ни на что не жаловался, о помощи не просил, а потом, когда побыл всего десять минут на холоде, оказалось, что он якобы отморозил ноги", — недоумевает собеседник. По его словам, в кафе этого бездомного видели и раньше.

Илья Абрикосов связался с представителем сети быстрого питания по телефону, указанному на официальном сайте, и получил ответ: "Действительно, по инструкции сотрудники не имеют права пускать посторонних, когда зал не работает".

"Оказали всю необходимую помощь"

В тюменском Департаменте здравоохранения РИА Новости прокомментировали, что у Голодова была рана на голени, он покинул больницу сразу же после того, как получил медпомощь: "Отпустили на амбулаторное наблюдение". В соцсетях тем временем многие высказали мнение, что бездомный просил вызвать скорую главным образом для того, чтобы просто побыть в тепле. Отметим, что сейчас температура в Тюмени в ночное время опускается ниже десяти градусов.

В пресс-службе департамента затруднились сказать, обращался ли раньше Голодов за медицинской помощью. Однако, по словам Абрикосова, врачи бригады скорой, прибывшие на вызов, видели бездомного не первый раз и в беседе с Ильей упомянули, что "он часто так делает".

"Он сам выбрал жизнь на улице"

Мнения пользователей по поводу случившегося разделились. "Если этот мужчина выбрал себе жизнь на улице, то это не значит, что еще пять-семь сотрудников из-за него должны оказаться там же", — заметила Анастасия Б. "Как можно относиться так безжалостно? Неважно, по какой причине это с ним случилось, нужно оставаться человеком", — парировала другая местная жительница.

"Нельзя бросать в опасности человека, кем бы он ни был. Я в шоке, куда делись все хорошие, добрые, милостивые люди? Полный бардак, да и только. Вам не стыдно вот так взять и оставить человека в опасности?" — возмущается Марина Н.

А вот Алексей И. более категоричен: "Обращение к сердобольному автору: "Почему бы не вызвать такси за свой счет и не отвезти его в больницу? Все вы горазды только учить жизни других".