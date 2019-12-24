Успеет ли "Газпром" спасти Германию

Широкие массы российских аналитиков продолжает лихорадить на тему подписания нового транзитного соглашения по газу с Украиной . Уникальный случай — по обе стороны российско-украинской границы записные патриоты изыскивают очередные причины и цифры проигрыша именно своей страны.

Между тем западную Европу, твердо вставшую на путь борьбы за экологию и отказа от ископаемых видов топлива, лихорадит от других новостей.

На недавнем заседании правительства Германии принято решение окончательно отказаться от любых планов по возвращению к атомной энергетике. Этот шаг тут же раскритиковали экономисты, уверенные, что без мирного атома европейский локомотив начнет буксовать и замедляться.

Если про отношения Берлина с природным газом мы знаем почти все, то тема атомной энергетики лидера европейской экономики незаслуженно находится в тени. Попробуем разобраться, насколько реальны планы перепрофилирования энергетики Германии на сугубо зеленые рельсы и не зря ли специалисты внутри страны полны скепсиса.

Начнем с базовых данных. Германия занимает шестое место в мире по уровню потребления энергии. Это логично: страна обладает внушительным арсеналом производственных мощностей, чья специализация варьируется от автомобилестроения до производства сверхмощных турбин и авиалайнеров. Естественно, столь сложная и развитая индустрия потребляет громадное количество энергии и ресурсов. Для простоты оставим за скобками климатические особенности и теплогенерацию и поговорим только об электроэнергии.

По данным Министерства экономики, энергию страна получает из следующих энергоносителей и источников:

— уголь (всех типов): 36,6 процента,

— ВИЭ — 33,3 процента,

— газ — 13,2 процента,

— атом — 11,7 процента,

— прочее.

За последние годы Германия сильно "позеленела", с 2000 года доля ВИЭ выросла с шести процентов до трети, и немцы верят, что смогут к 2025-му довести этот показатель до сорока пяти процентов.

При этом за полотном сухих цифр не видна историческая динамика, которая смешивает все карты и бравурные доклады. Начиная с 1990 года собственная энергогенерация в Германии уменьшилась почти на сорок процентов и по результатам 2018 года составляет 1300 тераватт-час (или 112 миллионов тонн в нефтяном эквиваленте). Как пишут немецкие источники, две трети потерь генерации приходятся именно на сектор атомной энергетики, куда, конечно же, добавляется и планомерное сворачивание добычи и использования угля.

Парадоксально, но при снижении производства потребление энергии в Германии стабильно растет. Если сравнивать с тем же 1990 годом, немцы стали "кушать" на четырнадцать процентов больше (или на 600 тераватт-час) электричества.

Несложно подсчитать, что суммарное потребление Германии превышает три тысячи тераватт-час в год. И здесь возникает логичный вопрос: а как же страна умудряется закрывать все свои потребности, если производит лишь половину требуемого?

Очень просто. Германия чрезвычайно сильно зависит от импорта энергоносителей. Она занимает второе место в мире, уступая лишь тотально зависимой Японии, по объемам закупок природного газа. По результатам 2018 года Берлин купил на мировых рынках 102,5 миллиарда кубометров голубого топлива, то есть условно выбрал мощность сразу двух "Северных потоков". Не обошлось и без закупок угля: его импорт обошелся Берлину в 5,7 миллиарда долларов, и это седьмая строчка в мировом рейтинге импортеров.

Что касается отказа от ядерных технологий, то не стоит думать, что данный тренд возник в Германии вчера под давлением несовершеннолетних активистов. Принципиальное решение было принято еще в 2002 году, когда страной управлял Герхард Шредер. На тот момент в ФРГ действовали 19 реакторов, и совсем не старые. Большинство из них вводилось в строй в конце 70-х — начале 80-х годов прошлого столетия.

Кстати, забавный факт: в городе Грайфсвальд, куда сегодня так стремятся трубоукладчики "Северного потока — 2", в свое время находилась атомная электростанция аж с пятью энергоблоками и советскими реакторами типа ВВЭР. Все они были остановлены в 1990 году по требованию западногерманских властей, которые перекраивали экономику недавно объединившейся страны.

Отказ от атомной генерации, повторимся, в Германии начался на рубеже конца "нулевых". За последние десять лет были остановлены и выведены из эксплуатации восемь из (тогда рабочих) семнадцати реакторов. Дополнительное ускорение и уверенность в правильности выбранного курса добавила авария на японской Фукусиме. В настоящий момент в строю все еще находятся семь АЭС, разделить которые можно по планируемым срокам их остановки.

Первая очередь — вывод до 31.12.2019:

— АЭС Philippsburg.

Вторая очередь — вывод до 31.12.2021:

— АЭС Grohnde,

— АЭС Gundremmingen,

— АЭС Brokdorf.

И третья очередь — до 31.12.2022:

— АЭС Neckarwestheim,

— АЭС Isar,

— АЭС Emsland.

Суммарно оставшиеся "горшки" дарят Германии около 100 тераватт-час электричества в год.

А теперь вооружимся калькулятором и произведем несложные расчеты.

По результатам прошлого года в топках немецких котельных сгорело 66,3 миллиона тонн угля. Германия ежегодно уменьшает потребление угля в среднем на пять миллионов тонн, и чтобы совсем (в теории) от него отказаться, ей потребуется еще лет 12-15.

Горизонт вывода последних АЭС — три года. То есть на рубеже 2023 года у Германии будет минус 100 тераватт-час в атомной энергетике, и также при сохранении нынешней динамики должны выпасть около 45 тераватт-час на базе угля.

В 2019 году Германия произвела порядка 502 тераватт-час электроэнергии, то есть потеря (по минимуму) 140 тераватт — это минус 28 процентов собственной генерации. На практике это означает все большую зависимость от импорта энергоносителей и резкое сужение собственного сектора производства энергии, притом что Германия наверняка не собирается слезать с золотого пьедестала европейской экономики. Увеличение объемов импорта приведет к резкому росту нагрузки на государственный бюджет, а экономика страны в настоящий момент демонстрирует худшую динамику роста за последние шесть лет.