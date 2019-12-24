Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Формирующиеся звезды в галактике Большое Магелланово облако
РИА Наука
2019-12-24T10:40+0300
https://ria.ru/20191224/1562739461.html
От зубов отскакивает. Ученые придумали, как защититься от кариеса
https://cdn22.img.ria.ru/images/156273/48/1562734857_0:105:2000:1230_1036x0_80_0_0_3accf4a671eafcfab1b10f014776cbdc.jpg
РИА Новости

От зубов отскакивает. Ученые придумали, как защититься от кариеса

08:00 24.12.2019 (обновлено: 10:40 24.12.2019)
24197
© Depositphotos / minervastockЛечение у стоматолога
Лечение у стоматолога
© Depositphotos / minervastock
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости, Альфия Еникеева. По данным Всемирной организации здравоохранения, хотя бы раз жизни с кариесом сталкивается каждый взрослый человек. Лечение, как правило, стоит дорого — в большинстве развитых стран на него приходится около пяти процентов всех расходов на здравоохранение. В бедных государствах спрос на эти услуги в принципе превышает возможности национальной медицины. Выгоднее меньше болеть и тщательно следить за гигиеной полости рта. А для этого к привычным зубным щеткам, пастам и нитям ученые предлагают добавить еще несколько не совсем обычных способов противокариесной защиты.

Опасные пленки

В возникновении кариеса повинны микроорганизмы, живущие в ротовой полости человека. Образуемая ими биопленка — зубной налет — превращает свободные сахара, содержащиеся в пищевых продуктах и напитках, в кислоты, которые постепенно растворяют зубную эмаль и твердую ткань. В зубах появляются отверстия, и если их вовремя не запломбировать, можно лишиться зуба.
Согласно работе американских ученых, предрасположенность к кариесу никак не зависит от наследственности. Вызывающие его микробы живут и размножаются во рту человека благодаря внешним факторам — главным образом питанию. Изучив ротовые полости 485 пар близнецов, авторы исследования установили, что количество таннерелл — бактерий-предшественников возникновения кариеса — с возрастом увеличивается. А число превотелл и лептотрихий — бактерий, отвечающих за поддержание здоровой микрофлоры полости рта, наоборот, уменьшается. Причем это напрямую зависит от того, сколько сахара ежедневно съедает человек.

Приручить бактерии

Для профилактики кариеса американские биологи предлагают внедрять в полость рта полезные микроорганизмы, как это сейчас делают с микробиомом кишечника при расстройствах пищеварения. Среди главных претендентов на подселение — необычный штамм стрептоккока А12, не позволяющий развиваться Streptococcus mutans — бактериям, чью жизнедеятельность тоже связывают с кариесом.
© Depositphotos / rob3000Кариес — результат жизнедеятельности нескольких видов бактерий, в том числе Streptococcus mutans, которые выделяют кислоты в слюну и на поверхность зубов. В результате "цемент", склеивающий зерна эмали друг с другом, постепенно разъедается, а в появляющихся микротрещинах селятся новые колонии микробов. Это ускоряет процесс разрушения зуба и приводит к формированию кариозной полости.
Распространение кариеса
© Depositphotos / rob3000
Кариес — результат жизнедеятельности нескольких видов бактерий, в том числе Streptococcus mutans, которые выделяют кислоты в слюну и на поверхность зубов. В результате "цемент", склеивающий зерна эмали друг с другом, постепенно разъедается, а в появляющихся микротрещинах селятся новые колонии микробов. Это ускоряет процесс разрушения зуба и приводит к формированию кариозной полости.
Эксперименты на культурах этих микробов показали, что А12 выделяет в окружающую среду много перекиси водорода и несколько ферментов, которые блокируют активность "кариозного штамма" стрептококка. Кроме того, полезные бактерии нормализуют кислотно-щелочной баланс, разлагая молекулы мочевины и аминокислоты аргинина, содержащиеся в слюне, на углекислоту и аммиак. Последний, в свою очередь, соединяется с молекулами кислот и нейтрализует их, и это дополнительно улучшает состояние ротовой полости и зубов.

Нанозубной порошок

Похожим образом действует и наноматериал, разработанный американскими химиками. Микроскопические частицы оксида железа, покрытые пленкой из полисахаридов и других органических веществ, при повышенной кислотности (микроорганизмы, вызывающие кариес, выделяют много кислоты в слюну и на поверхность зубов) начинают вырабатывать перекись водорода. Это соединение убивает вредоносные бактерии и разрушает микробные биопленки, защищая зубы от кариеса.
В стоматологическом кабинете
2 ноября 2017, 17:50РИА Наука
Ученые выяснили, почему кариозные бактерии не убивают сами себя
Ученые протестировали наночастицы на фрагментах зубного камня нескольких добровольцев, а затем на крысятах, чью ротовую полость заразили "кариесными" штаммами стрептококка. В обоих случаях подобный "зубной порошок" очень быстро разрушал наросты и убивал микробов. Более того: ни у кого из подопытных животных не возникло новых повреждений эмали, а состав микрофлоры не изменился.
Авторы работы предлагают добавлять противокариесные частицы в зубную пасту или раствор для промывки рта. К клиническим испытаниям подобных средств должны приступить в самое ближайшее время.

Неожиданная польза красного

Пока инновационных антикариесных разработок нет в продаже, защитить зубы можно обыкновенным красным вином. По данным испанских биологов, содержащиеся в нем полифенолы мешают бактериям, вызывающим кариес, периодонтит (воспаление корня зуба и окружающих его тканей) и гингивит (воспаление десен), закрепиться на ткани ротовой полости.
Исследователи проверяли воздействие полифенолов на культуру клеток десен. В нее добавляли Streptococcus mutans, Fusobacterium nucleatum или Porphyromonas gingivalis — бактерии, связанные с кариесом, гингивитом и периодонтитом соответственно. Затем клетки обрабатывали экстрактом красного вина или виноградных косточек, а также содержащимися в вине полифенолами — кофейной и р-кумаровой кислотами.
Так в представлении художника наночастицы разрушают бактерию
31 июля 2018, 19:06РИА Наука
Ученые создали наночастицы, защищающие зубы от кариеса
Оказалось, что даже небольшое количество чистых полифенолов или экстрактов препятствовало "прилипанию" микробов к поверхности фибробластов и блокировало образование бактериальной пленки. Так, кофейная и р-кумаровая кислоты снижали вредоносность Streptococcus mutans на 20 и 40 процентов соответственно.
Похожие результаты получены и в опытах с микробами, вызывающими гингивит и периодонтит. Благодаря полифенолам они прикреплялись к фибробластам на 30-50 процентов хуже. Точно так же действовали экстракты красного вина и виноградных косточек. А вот на бактерии, связанные с кариесом, экстракт красного вина практически не влиял.
Cтоматологический кабинет
26 апреля, 18:22РИА Наука
Ученые раскрыли необычную связь между кариесом и атеросклерозом
11511136317
Обсудить 3
РИА НаукаЗдоровьебактериизубыОткрытия - РИА Наука
Рекомендуем
Истребитель Т-50 (Су-57)
В Хабаровском крае разбился истребитель Су-57
Практический экзамен на право управления автотранспортом категории B
Правительство утвердило новые правила экзамена на водительские права
Жилой дом в селе
Красноярский бизнесмен выставил на продажу село вместе с жителями
Крымский мост через Керченский пролив
В Крыму ответили на претензии ЕС по Крымскому мосту
Роман Сарычев
"Жестко ломают всех новичков": в брянской ИК-6 убили заключенного
Бокал белого вина
Нарколог назвал самый безопасный алкогольный напиток
Движение частиц в токамаке
Ученые нашли способ повысить эффективность термоядерного синтеза
Певица Нюша
Певицу Нюшу затравили в Сети за странное имя дочери
Певица Юлия Началова
Утраты 2019 года
Газоизмерительная станция Суджа в Курской области
Успеет ли "Газпром" спасти Германию
Флаги стран-участниц саммита G7
Нам больше не нужна "Большая семерка". И даже не интересна
Певец Тимати
"Лечь на пол!" В США вооруженные люди "задержали" Тимати
Судно Solitaire выполняет работы по укладке газопровода Северный поток - 2
Строительство "Северного потока — 2" остановлено. Что будет дальше
Полиция
В Красноярске задержали голую женщину, которая бегала по улице в мороз
Глава МВД Татарстана Артем Хохорин
Главу МВД Татарстана наказали после учений со школьниками
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:39Совет директоров "Газпрома" утвердил новую дивидендную политику
19:31В Минфине ожидают оглашение решения по долгу Украины к лету 2020 года
19:30"Газпром" и "Роснефть" не вошли в план приватизации на 2020-2022 годы
19:29Специалисты выяснили причину гибели лебедей в Калининграде
19:24Глава Дербентского района Магомед Джелилов предстанет перед судом
19:23Госдума продолжит поднимать тему сохранения исторической памяти
19:21Эксперт назвал варианты достройки "Северного потока – 2"
19:19Британцу удалили девятикилограммовую почку
19:18Путин поручил решить проблемы наиболее закредитованных регионов
19:15Регионы обеспокоены темпами модернизации экономики, заявила Матвиенко
19:08Экс-глава Серпуховского района Шестун отложил голодовку до января
19:08Главком Сухопутных войск рассказал о разработке двух боевых роботов
19:02В ЛНР на новогодние праздники отменят комендантский час
18:53Парламент Турции может разрешить использование ВС страны в Ливии
18:49В Госдуме призвали хранить память о борцах с фашизмом
18:45Суд в Греции рассмотрит дело россиянина Винника десятого января
18:40Путин заявил о недопустимости многолетней подготовки подзаконных актов
18:36Путин: Сталин не запятнал себя прямым общением с Гитлером
18:35В ЛНР считают, что действия Киева могут сорвать обмен пленными
18:34Путин заявил о необходимости поддерживать успешные отрасли
Лента новостейМолния