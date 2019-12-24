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Строительство "Северного потока — 2" остановлено. Что будет дальше
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РИА Новости

Строительство "Северного потока — 2" остановлено. Что будет дальше

08:00 24.12.2019 (обновлено: 10:52 24.12.2019)
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© Nord Stream 2Судно Solitaire выполняет работы по укладке газопровода "Северный поток - 2"
Судно Solitaire выполняет работы по укладке газопровода Северный поток - 2
© Nord Stream 2
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости, Максим Рубченко. Суда-трубоукладчики Pioneering Spirit и Soliter, принадлежащие швейцарской компании Allseas, приостановили работу над "Северным потоком — 2" из-за американских санкций. Вашингтон объясняет принятые меры желанием сохранить транзит газа через Украину. Новый договор между "Нафтогазом" и "Газпромом" заключен, а что будет дальше с санкциями и строящимся в Балтийском море трубопроводом — в материале РИА Новости.

Без льготного периода

В пятницу, 20 декабря, президент Дональд Трамп подписал закон о военном бюджете на следующий год, содержащий, помимо прочего, статью о санкциях против проекта "Северный поток — 2". Для участвующих в строительстве компаний предусматриваются в частности арест собственности, имеющейся в США, заморозка финансовых активов в американских банках и аннулирование виз сотрудникам.
В тот же день Allseas, которой принадлежат суда-трубоукладчики Pioneering Spirit и Soliter, объявила о приостановке работ.
Такого никто не ожидал. Дело в том, что санкции еще не действуют.
"Не позднее чем через 60 дней после вступления в силу настоящего закона государственный секретарь и министр финансов должны представить в соответствующие комитеты конгресса отчет с перечнем судов, прокладывавших трубы для Nord Stream 2, <…> а также иностранных лиц, которые продали или предоставили в аренду суда для реализации этого проекта", — говорится в документе.
Только потом возможны какие-либо ограничения. Однако на прошлой неделе авторы законопроекта сенаторы Тед Круз и Рон Джонсон направили главе Allseas Эдварду Хеерму письмо с требованием незамедлительно прекратить строительство.
"Продолжение работ хотя бы на один день после того, как президент подпишет бюджет, поставит вашу компанию перед лицом разрушительных и фатальных санкций. У вас есть выбор: остановитесь немедленно, не заканчивайте трубопровод или сделайте глупую попытку завершить работы и погубите компанию", — заявили американские законодатели, по сути, присвоив себе функции, возложенные на Госдепартамент и Минфин США.
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Поскольку ситуация сложилась беспрецедентная, швейцарцы взяли паузу для ее детального юридического анализа. В компании уточнили, что "ожидают нормативные, технические и экологические разъяснения от властей США".

Крушение надежд

По данным портала MarineTraffic, вчера в середине дня оба судна вместе с флотом кораблей обслуживания дрейфовали между немецким островом Рюген и датским Бронхольмом примерно в тридцати километрах от побережья Германии.
Если утром в понедельник одни СМИ сообщали, что суда Allseas находятся в германском порту Мукран, а другие — что они вообще покинули Балтийское море, то во второй половине дня выяснилось: Pioneering Spirit, Soliter и вспомогательные суда остаются в районе строительства "Северного потока — 2".
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Судя по всему, предварительные результаты анализа ситуации юристами Allseas не выглядят пугающими. Но в конечном счете все зависит лично от Дональда Трампа.
Не подписать оборонный бюджет он просто не мог, как не мог отказаться и от отдельных его статей. Зато теперь в распоряжении президента США целый набор инструментов для блокирования санкций.
Например, Белый дом официально подтвердит, что ограничения вступят в силу только в предусмотренном законом порядке: после предоставления Госдепом и Минфином в конгресс черного списка. А те не станут торопиться и полностью используют отведенный им двухмесячный срок.
Напомним, в начале декабря российский министр иностранных дел Сергей Лавров встречался в Вашингтоне с Дональдом Трампом и госсекретарем Майком Помпео. На совместной с Помпео пресс-конференции Лавров подчеркнул, что "Северный поток — 2" завершат при любых обстоятельствах.
Глава госдепартамента это никак не прокомментировал, из чего аналитики сделали вывод о том, что по поводу газопровода есть неформальная договоренность: Вашингтон будет без спешки выполнять законные процедуры, а "Газпром" тем временем достроит трубу.
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Для Белого дома это был бы оптимальный вариант: и конгрессмены удовлетворены, и напряженные отношения с европейскими партнерами не осложнятся еще больше. Несмотря на воинственную внешнеполитическую риторику Трампа, это было бы вполне в его стиле.
Можно вспомнить, например, что он так и не утвердил импортные пошлины на европейские автомобили, хотя неоднократно угрожал этим. Мало того, президент США даже не реализовал предоставленное Всемирной торговой организацией право ввести особые тарифы за неправомерную поддержку Евросоюзом компании Airbus.
Так что и с "Северный потоком — 2" Вашингтон, вероятно, был готов спустить дело на тормозах. Но два излишне ретивых сенатора сломали Трампу игру, попытавшись в обход закона, президента и госдепартамента диктовать зарубежным компаниям, в каких проектах участвовать, а в каких — нет.

Запасные варианты

Теперь, чтобы исправить ситуацию, президенту США придется воспользоваться правом на исключение для определенных юридических и физических лиц — в частности, не вводить санкции против компаний, которые свернут работы по СП-2 в течение тридцати дней после вступления закона в силу.
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То есть Allseas может до конца января укладывать трубы без всякого риска. Но прежде компании нужно в этом убедиться. Судя по тому, что суда остаются на месте, надежда есть.
Для Трампа и Госдепа это последняя возможность погасить разрастающийся дипломатический скандал. "Мы выступаем против экстерриториальных санкций, — заявила канцлер Германии Ангела Меркель. — Я не вижу никакого другого выхода, кроме того, как вести переговоры, но очень решительные, о том, что мы не одобряем такой подход, при котором эффекта ожидают от экстерриториальных санкций".
Если же Вашингтон не воздержится от санкций, "Газпром" будет вынужден искать другие варианты. Можно задействовать отечественное трубоукладочное судно "Академик Черский". Однако оно находится в Находке, и на переход в Балтийское море потребуется около двух месяцев.
Не исключается привлечение в проект китайских компаний. Правда, тут потребуются переговоры.
Наконец, есть третий сценарий: достройка газопровода по старинке, со сваркой труб на дне водолазами. Звучит архаично, но на самом деле подавляющее большинство подводных трубопроводов от буровых платформ к береговым хранилищам сегодня сооружают именно так.
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В любом случае при отказе Allseas от сотрудничества с "Газпромом" достройка "Северного потока — 2" потребует дополнительного времени и денег, что увеличит сроки окупаемости проекта. Однако о каких-то критичных цифрах речь не идет.
Эксперты сходятся в оценках, что газопровод в любом случае будет запущен в течение года. Координатор правительства ФРГ по трансатлантическому сотрудничеству Петер Байер заявил, что ожидает завершения проекта "Северный поток — 2" во второй половине 2020 года.
Северный поток — 2
30 сентября, 11:18
"Северный поток — 2"
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Майк ПомпеоСеверный поток — 2Дональд ТрампСергей ЛавровГазпромСШАУкраинаЭкономика
Популярные комментарии
Чтобы Россия не делала, перед западом она будет постоянно виновата. Виновата тем что просто существует. При каждой проблеме в России, вылазает куча либеральных тараканов, радуясь проблемам своей страны. Россия будет постоянно под санкциями пока существует у России независимость. Чтобы избежать санкций нужно жить на четырёх костях как во время Бори Алкаша, тогда либералы успокоятся и за деньги спрашивать не будут. И самое главное Амеры нас снова полюбят.
24 декабря, 12:49
artur richardt
75000003
Думаю убытки понесенные при строительстве "Северного потока - 2" должна возместить Украина. Причем каждому члену консорциума этого газопровода.
24 декабря, 13:41
Фома Фомич
65270002
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