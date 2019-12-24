Приемная семья для пожилого человека: в России запущен пилотный проект

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Пожилые одинокие люди и инвалиды могут обрести приемную семью — специальный проект заработал в Тверской области. Такой подход станет своеобразной альтернативой домам престарелых и инвалидов.

Приемная семья обязана будет содержать и обеспечивать пожилого человека или инвалида необходимым уходом, питанием, лекарственными средствами, предметами повседневного спроса, оказывать доврачебную медицинскую помощь и медицинское сопровождение.

Стать членом приемной семьи могут одинокие или одиноко проживающие на территории региона люди от 70 лет или от 18 лет с группой инвалидности, нуждающиеся в помощи, сообщает пресс-служба правительства региона.