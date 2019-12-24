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2019-12-24T14:34+0300
https://ria.ru/20191224/1562731925.html
Приемная семья для пожилого человека: в России запущен пилотный проект
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РИА Новости

Приемная семья для пожилого человека: в России запущен пилотный проект

08:00 24.12.2019 (обновлено: 14:34 24.12.2019)
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© РИА Новости / Константин ЧалабовПожилой мужчина на прогулке в парке
Пожилой мужчина на прогулке в парке
© РИА Новости / Константин Чалабов
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Пожилые одинокие люди и инвалиды могут обрести приемную семью — специальный проект заработал в Тверской области. Такой подход станет своеобразной альтернативой домам престарелых и инвалидов.
Приемная семья обязана будет содержать и обеспечивать пожилого человека или инвалида необходимым уходом, питанием, лекарственными средствами, предметами повседневного спроса, оказывать доврачебную медицинскую помощь и медицинское сопровождение.
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Стать членом приемной семьи могут одинокие или одиноко проживающие на территории региона люди от 70 лет или от 18 лет с группой инвалидности, нуждающиеся в помощи, сообщает пресс-служба правительства региона.
Создать приемную семью для пожилых или инвалидов может любой дееспособный человек старше 18 лет, проживающий в области. С ним заключается договор о предоставлении социальных услуг. Таким образом, в соответствии с трудовым законодательством он становится соцработником.
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Хорошие новостиХорошие новостиТверская область
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