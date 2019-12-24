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Культура
2019-12-24T04:25+0300
https://ria.ru/20191224/1562731747.html
Джей Джей Абрамс прокомментировал отношения между Рей и Кайло Реном
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РИА Новости

Джей Джей Абрамс прокомментировал отношения между Рей и Кайло Реном

04:25 24.12.2019
937
Рей (Дейзи Ридли) и Кайло Рен (Адам Драйвер)
Рей (Дейзи Ридли) и Кайло Рен (Адам Драйвер)
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Американский режиссер Джей Джей Абрамс, который снял последнюю трилогию о "Звездных войнах", ответил поклоннику на вопрос об отношениях между Рей и Кайло Реном (Беном Соло). Видео позже опубликовали в Твиттере.

"Отношения Рей и Кайло Рена больше напоминают брата и сестру, чем романтику. Я хочу сказать, что это не влюбленность. Они просто были связаны общим путем в этом сумасшествии", — объяснил Абрамс.

Режиссер подчеркнул, что их общение можно сравнить с Люком и Леей, которые долгое время не понимали, как относиться друг к другу.
Ранее многие пользователи после просмотра фильма "Звездные войны: Скайуокер. Восход" размещали в социальных сетях посты с критикой сюжетной линии, связывающей двух главных героев.
Кадр из фильма Звездные войны: Скайуокер. Восход
Вчера, 14:43
Создатель новых "Звездных войн" ответил недовольным зрителям
2220217
КультураКино и сериалыНовости культурыЗвездные войныДжей Джей Абрамс (Джеффри Джейкоб)
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