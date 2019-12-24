Джей Джей Абрамс прокомментировал отношения между Рей и Кайло Реном

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Американский режиссер Джей Джей Абрамс, который снял последнюю трилогию о "Звездных войнах", ответил поклоннику на вопрос об отношениях между Рей и Кайло Реном (Беном Соло). Видео позже опубликовали в Твиттере.
IT WAS NOT A ROMANTIC KISS! IT WAS MORE A LEIA AND LUKE KISS. A SIBLINGS KISS.— ً (@rizeofkylo) 21 декабря 2019 г.
AND REY AND KYLO WAS IN THE OLD DRAFTS SIBLINGS!
JJ I LOVE YOU!
ANTIS! WE WON!pic.twitter.com/GfGOrk1y89
"Отношения Рей и Кайло Рена больше напоминают брата и сестру, чем романтику. Я хочу сказать, что это не влюбленность. Они просто были связаны общим путем в этом сумасшествии", — объяснил Абрамс.
Режиссер подчеркнул, что их общение можно сравнить с Люком и Леей, которые долгое время не понимали, как относиться друг к другу.
Ранее многие пользователи после просмотра фильма "Звездные войны: Скайуокер. Восход" размещали в социальных сетях посты с критикой сюжетной линии, связывающей двух главных героев.