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РИА Наука
2019-12-24T09:09+0300
https://ria.ru/20191224/1562720748.html
Полиэтилен заменит сталь: созданы новые механизмы для аграрных машин
https://cdn23.img.ria.ru/images/155943/79/1559437930_0:192:3297:2047_1036x0_80_0_0_cfb6bde83aca3c275ed6a4b2f2eacc63.jpg
РИА Новости

Полиэтилен заменит сталь: созданы новые механизмы для аграрных машин

09:00 24.12.2019 (обновлено: 09:09 24.12.2019)
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкКомбайны засыпают зерно в грузовик во время уборки урожая рапса в Красноярском крае
Комбайны засыпают зерно в грузовик во время уборки урожая рапса в Красноярском крае
© РИА Новости / Илья Наймушин
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Ученые Донского государственного технического университета (ДГТУ) совместно с коллегами разработали уникальные инструменты для сельского хозяйства с использованием полиэтилена. Новые устройства позволят значительно снизить энергозатраты и повысить качество обработки почвы. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе вуза.
Ученые ДГТУ и Аграрного научного центра "Донской" разработали новые механизмы для сельскохозяйственной техники с использованием полимерных материалов. Новая технология снизит эксплуатационные затраты на 10-21%, энергетические на 15-20% и улучшит качество обработки почвы.
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Эксперты объяснили, что на конструкции из полимерных материалов налипает меньше почвы, чем на стальные. А благодаря низкой плотности и высокой износостойкости механизмы из сверхвысокомолекулярного полиэтилена конкурируют с инструментами из низкопрочной конструкционной стали. И даже превосходят их.
"Применение сверхвысокомолекулярного полиэтилена позволяет решить проблемы налипания, износа и коррозии на плугах, культиваторах и других почвообрабатывающих машинах", — рассказал профессор кафедры "Технологии и оборудование переработки продукции АПК" ДГТУ Сергей Камбулов.
По его словам, полимерные материалы снижают металлоемкость и вес машин. Это компенсирует увеличение затрат в сфере производства на новые полимерные материалы. Помимо этого, уменьшение массы механизмов сельскохозяйственных машин положительно влияет на сохранение почвенного плодородия.
Эксперты также подчеркнули, что новые конструкции выполняют за один проход несколько технологических операций, обрабатывая почву по естественным линиям наименьшего сопротивления.
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За рубежом, по словам ученых, подобные исследования не проводятся. Известны только попытки использования полимерных материалов, которые не получили широкого распространения.
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