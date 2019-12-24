Роберт Паттинсон заявил: если "Бэтмен" провалится, то он уйдет в порно

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Английский актер Роберт Паттинсон заявил в интервью изданию The Guardian, что если фильм "Бэтмен", в котором его утвердили на главную роль, провалится, то он уйдет работать в порно.
"Нет более сурового критика, чем я сам, поэтому если "Бэтмен" не получит отклика у зрителей, то я уйду в порнографию, причем в артхаусную", — в шутку объявил актер.
Говоря о роли, Паттинсон подчеркнул, что хотела сыграть супергероя, так как "чувствовал связь с ним" и рассказал, что Бэтмен — "достаточно сложный персонаж".
Помимо Роберта Паттинсона в картине Мэтта Ривза снимется Зои Кравиц, Пол Дано, Колин Фаррел, Энди Серкис и другие.
Выход блокбастера запланирован на 25 июня 2021 года.
К съемкам планируют приступить в начале 2020 года.
16 сентября, 16:52КультураСтало известно, где будут снимать новый фильм про Бэтмена