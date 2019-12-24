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Культура
2019-12-24T01:46+0300
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Роберт Паттинсон заявил: если "Бэтмен" провалится, то он уйдет в порно
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РИА Новости

Роберт Паттинсон заявил: если "Бэтмен" провалится, то он уйдет в порно

01:46 24.12.2019
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© AP Photo / Invision / Jordan StraussАктер Роберт Паттинсон
Актер Роберт Паттинсон
© AP Photo / Invision / Jordan Strauss
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Английский актер Роберт Паттинсон заявил в интервью изданию The Guardian, что если фильм "Бэтмен", в котором его утвердили на главную роль, провалится, то он уйдет работать в порно.

"Нет более сурового критика, чем я сам, поэтому если "Бэтмен" не получит отклика у зрителей, то я уйду в порнографию, причем в артхаусную", — в шутку объявил актер.

Говоря о роли, Паттинсон подчеркнул, что хотела сыграть супергероя, так как "чувствовал связь с ним" и рассказал, что Бэтмен — "достаточно сложный персонаж".
Помимо Роберта Паттинсона в картине Мэтта Ривза снимется Зои Кравиц, Пол Дано, Колин Фаррел, Энди Серкис и другие.
Выход блокбастера запланирован на 25 июня 2021 года.
К съемкам планируют приступить в начале 2020 года.
Актер Роберт Паттинсон
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КультураЭнди СеркисЗои КравицКино и сериалыНовости культурыРоберт ПаттинсонThe Guardian
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