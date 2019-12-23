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Глава "Нафтогаза" допустил "риски" из-за соглашения с Россией по газу
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РИА Новости

Глава "Нафтогаза" допустил "риски" из-за соглашения с Россией по газу

23:50 23.12.2019 (обновлено: 01:45 24.12.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГазодобывающее предприятие компании «Укргаздобыча» во Львовской области
Газодобывающее предприятие компании «Укргаздобыча» во Львовской области
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Украина рискует, отказываясь от новых исков против России по газу, заявил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
Представитель украинской компании предположил, что Россия может отказаться от транзита газа.
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Запретный газ. Порошенко хочет санкцийБывший украинский президент захотел, чтобы было, как в Вашингтоне, и потребовал санкций за российский газ. Ну если ему так легче жить, пусть требует – Россия это вряд ли как-то ощутит.
"Если потом транзита не будет, получается, что мы отказались от исков без всякого смысла, это очень большой риск", — сказал он в интервью Hromadske.
По словам Витренко, сейчас Украина работает над "системой договоров, которые минимизируют или полностью уберут этот риск".
Контракт на транзит голубого топлива через Украину истекал в конце этого года. Москва и Киев обсуждали возможность продления соглашения на двусторонних встречах и переговорах в трехстороннем формате с участием Еврокомиссии. Российская сторона неоднократно предлагала пакетное решение транзитного вопроса — вместе с судебными спорами и поставками голубого топлива на Украину.
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В пятницу Россия и Украина подписали протокол по газовому сотрудничеству, в рамках которого "Газпром" и "Нафтогаз" заключили соглашение о продолжении транзита и урегулировании взаимных претензий. Договоренности предполагают бронирование мощностей для транзита газа в 65 миллиардов кубов в 2020 году и по 40 миллиардов кубов в 2021-2024 годах при установлении конкурентного тарифа. Ожидается, что до нового года стороны подпишут новый пятилетний контракт.
Накануне СМИ сообщили, что пять украинских компаний заключили с "Газпромом" договор о поставках газа с 1 января.
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Медведев прокомментировал тариф на транзит газа через Украину
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Юрий ВитренкоРоссияУкраинаЭкономика
Популярные комментарии
По себе судят! А я вот куда больше опасаюсь,что транзит подпишем, а иски не отзовут!
23 декабря, 23:53
Von Stirliz
6723004
Подпишут, не сомневайтесь. Вы разве не замечаете, что "сильные мира сего" поддерживают некий баланс? Никакой Трамп или Путин ничего не решают единолично, они лишь озвучивают чужие решения
24 декабря, 00:24
Zlobny Ded
21650036
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