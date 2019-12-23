Глава "Нафтогаза" допустил "риски" из-за соглашения с Россией по газу

Представитель украинской компании предположил, что Россия может отказаться от транзита газа.
"Если потом транзита не будет, получается, что мы отказались от исков без всякого смысла, это очень большой риск", — сказал он в интервью Hromadske.
По словам Витренко, сейчас Украина работает над "системой договоров, которые минимизируют или полностью уберут этот риск".
Контракт на транзит голубого топлива через Украину истекал в конце этого года. Москва и Киев обсуждали возможность продления соглашения на двусторонних встречах и переговорах в трехстороннем формате с участием Еврокомиссии. Российская сторона неоднократно предлагала пакетное решение транзитного вопроса — вместе с судебными спорами и поставками голубого топлива на Украину.
9 декабря, 08:00Обречен на банкротство: "Нафтогаз" подготовил "Газпрому" ловушку
В пятницу Россия и Украина подписали протокол по газовому сотрудничеству, в рамках которого "Газпром" и "Нафтогаз" заключили соглашение о продолжении транзита и урегулировании взаимных претензий. Договоренности предполагают бронирование мощностей для транзита газа в 65 миллиардов кубов в 2020 году и по 40 миллиардов кубов в 2021-2024 годах при установлении конкурентного тарифа. Ожидается, что до нового года стороны подпишут новый пятилетний контракт.
Накануне СМИ сообщили, что пять украинских компаний заключили с "Газпромом" договор о поставках газа с 1 января.