На оборонном заводе в Екатеринбурге произошел пожар

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 дек - РИА Новости, Ольга Ерачина. Пожар произошел на оборонном заводе №9 (входит в корпорацию "Уралвагонзавод") в Екатеринбурге, сообщил РИА Новости в понедельник представитель экстренных служб региона.
"Пожар произошел на заводе №9", - сказал собеседник.
В управлении МЧС по Свердловской области уточнили, что возгорание уже ликвидировано.
"Предприятие оборонное. Мы прокомментировать не сможем. Пожар потушили до прибытия пожарных сами работники предприятия", - сказал представитель ведомства.
Ранее появлялись сообщения, что пожар произошел на территории "Уралмашзавода", но в пресс-службе предприятия опровергли эту информацию. "На наших площадях ничего не горит", - сказала РИА Новости собеседница агентства.
Завод № 9 —разработчик и производитель ствольных артиллерийских систем и единственный в России разработчик танковых пушек.
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