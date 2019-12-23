На оборонном заводе в Екатеринбурге произошел пожар

"Предприятие оборонное. Мы прокомментировать не сможем. Пожар потушили до прибытия пожарных сами работники предприятия", - сказал представитель ведомства.

Ранее появлялись сообщения, что пожар произошел на территории "Уралмашзавода", но в пресс-службе предприятия опровергли эту информацию. "На наших площадях ничего не горит", - сказала РИА Новости собеседница агентства.