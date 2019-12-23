Кадыров рассказал, что Путин просил его "не лезть под пули" не раз

"Он меня попросил, чтобы я берег себя: "Будь аккуратен, не лезь, ты навоевался, занимайся хозяйственными, социальными вопросами". Как старший, как президент он мне давал напутствие. Я пехотинец Путина, готов выполнить приказ любой сложности. Поэтому это (просьба не лезть под пули) было не как приказ", - рассказал глава Чечни.