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Кадыров рассказал, что Путин просил его "не лезть под пули" не раз
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РИА Новости

Кадыров рассказал, что Путин просил его "не лезть под пули" не раз

23:44 23.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 31 августа 2019
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 31 августа 2019
© РИА Новости / Алексей Никольский
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ГРОЗНЫЙ, 23 дек – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что просьба президента Владимира Путина "не лезть под пули" не была приказом, иначе бы он никогда не ослушался. Он также рассказал, что Путин говорит это после каждой опасной операции.
Ранее Путин на большой пресс-конференции заявил, что Кадыров "подвергается значительной опасности в ежедневном режиме" и, несмотря на его запрет, лично принимает участие в боевых операциях. Комментируя получение Кадыровым высшей государственной награды, Путин сказал, что "указов о награждении Героем России... просто так не подписывает".
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
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"Вы неправильно поставили вопрос. Приказ верховного главнокомандующего я не могу нарушить", - сказал Кадыров на пресс-конференции в понедельник.
"Он меня попросил, чтобы я берег себя: "Будь аккуратен, не лезь, ты навоевался, занимайся хозяйственными, социальными вопросами". Как старший, как президент он мне давал напутствие. Я пехотинец Путина, готов выполнить приказ любой сложности. Поэтому это (просьба не лезть под пули) было не как приказ", - рассказал глава Чечни.
Кадыров добавил, что Путин говорил ему об этом не раз. "Каждый раз, когда что-то случалось, он всегда говорит: "Всё, береги себя", - сказал руководитель региона.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
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Чеченская республикаВладимир ПутинРамзан КадыровГрозныйРоссияОбщество
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