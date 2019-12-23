Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-23T23:40+0300
https://ria.ru/20191223/1562749562.html
У западного побережья Канады произошло второе землетрясение
https://cdn21.img.ria.ru/images/135528/72/1355287220_0:211:3501:2180_1036x0_80_0_0_46494f5a0bda42448420fe84620248dd.jpg
РИА Новости

У западного побережья Канады произошло второе землетрясение

23:40 23.12.2019
1406
© REUTERS / Issei KatoПредставитель Японского метеорологического агентства демонстрирует показания сейсмографов после испытания водородной бомбы в КНДР, 6 января 2016
Представитель Японского метеорологического агентства демонстрирует показания сейсмографов после испытания водородной бомбы в КНДР, 6 января 2016
© REUTERS / Issei Kato
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Второе за последний час землетрясение произошло около западного побережья Канады, его магнитуда составила 6,0, сообщает Геологическая служба США (USGS).
Землетрясение было зафиксировано в 19.49 по времени UTC (22.49 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в Тихом океане в 175 километрах к западу от канадского муниципалитета Порт-Харди и примерно в 500 километрах от крупнейшего на западе города - Ванкувера. Очаг залегал на глубине десяти километров.
Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
В 19.13 по времени UTC (22.13 мск) в 170 километрах к западу от канадского муниципалитета Порт-Харди произошло землетрясение магнитудой 5,7. Очаг тоже залегал на глубине десяти километров.
Самые страшные стихийные бедствия XXI века
26 декабря 2017, 13:32
Самые страшные стихийные бедствия XXI векаКакие страны чаще всего страдают от стихийных бедствий — смотрите в инфографике Ria.ru.
1904302
Обсудить 1
КанадаВ мире
Рекомендуем
Манежна площадь в Москве
Синоптики назвали причину аномальной погоды в России
Сейсмограф. Архивное фото
У западного побережья Канады произошло землетрясение
Закат на побережье Охотского моря
У берегов Камчатки сейсмологи зафиксировали серию землетрясений
Стакан с водой
Врач рассказала, кому нельзя пить минеральную воду
Газодобывающее предприятие компании «Укргаздобыча» во Львовской области
Глава "Нафтогаза" допустил "риски" из-за соглашения с Россией по газу
Сотрудники украинской полиции
СМИ: четырех оперативников СБУ нашли мертвыми на границе с Венгрией
Авиабаза Хмеймим в Сирии
Боевики попытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим
Самолет Т-50
В Хабаровском крае разбился истребитель Су-57
Крымский мост через Керченский пролив
В России ответили на претензии ЕС из-за Крымского моста
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев выступает на заключительном пленарном заседании осенней сессии Государственной Думы РФ
Медведев назвал условие предоставления Белоруссии мер поддержки
Вывеска НАК Нафтогаз Украины на административном здании в Киеве
"Нафтогаз" работает над переносом "точек передачи газа"
Сотрудник МЧС
На оборонном заводе в Екатеринбурге произошел пожар
Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
Сенаторы в США установили условия снятия санкций с России
Военнослужащие сирийской армии
Сирийская армия вошла в стратегически важный город Джарджаназ
Девушки фотографируются на Красной площади в Москве
Синоптик рассказала об аномальной погоде в день зимнего солнцестояния
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:50В Москве госпитализировали Галину Волчек
08:49Индивидуальный учет мусора пока нецелесообразен, считает эксперт
08:48Глава МИД Китая призвал противостоять политике односторонних действий
08:44ЛНР за сутки не зафиксировала обстрелов со стороны ВСУ
08:43Амурский судостроительный завод получил деньги на докапитализацию
08:38В Китае хотят в 2020 году покрыть сетью 5G города окружного значения
08:35Телеведущая Лера Кудрявцева перенесла срочную операцию
08:35"Мои документы" назвали самые популярные у москвичей услуги
08:31Авария на Троицком водопроводе оставила без воды 160 тысяч человек
08:31Роскачество проверило китайские фейеверки
08:30В дирекции ФЦП рассказали о распределении финансирования Крыма
08:25В Нью-Дели задержали почти 140 человек за участие в акциях протеста
08:22Украинская община заявила, что Крымский мост стал уроком Киеву
08:17Крымский мост вошел в числе 280 завершенных объектов ФЦП
08:16Новая Зеландия приостановила поиск пропавших после извержения вулкана
08:15В Крыму ответили на претензии Евросоюза из-за Крымского моста
08:13Климатолог ответил на сравнение погоды в Москве с "пушкинской"
08:13Российские астрофизики выдвинули новую теорию "темной энергии"
07:57Финал "Голоса" пройдет в прямом эфире Первого канала 1 января
07:50ОАК подтвердила крушение Су-57 в Хабаровском крае, летчик жив
Лента новостейМолния