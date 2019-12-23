У западного побережья Канады произошло второе землетрясение

Землетрясение было зафиксировано в 19.49 по времени UTC (22.49 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в Тихом океане в 175 километрах к западу от канадского муниципалитета Порт-Харди и примерно в 500 километрах от крупнейшего на западе города - Ванкувера. Очаг залегал на глубине десяти километров.