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Слуцкий назвал претензии из-за Крымского моста бессильной злобой
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РИА Новости

Слуцкий назвал претензии из-за Крымского моста бессильной злобой

23:04 23.12.2019 (обновлено: 23:05 23.12.2019)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкКрымский мост через Керченский пролив. 23 декабря 2019
Крымский мост через Керченский пролив. 23 декабря 2019
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Крымский мост через Керченский пролив. 23 декабря 2019
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал бессильной злобой протест МИД Украины и заявление Евросоюза в связи с открытием железнодорожного движения в Крым.
Президент России Владимир Путин в понедельник официально открыл пассажирское железнодорожное движение по Крымскому мосту. При этом грузовое железнодорожное сообщение планируется запустить с 1 июля 2020 года.
После этого на официальном сайте европейской службы внешних связей ЕС появилось заявление, в котором говорится, что открытие железнодорожного сообщения "является еще одним нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны России".
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Кроме того, министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с поездкой Путина в Крым, в рамках которой состоялось открытие движения по железнодорожной части Крымского моста. В МИД заявили, российская сторона построила мост "без согласия Украины и с грубым нарушением норм международного права". Российской стороне была передана соответствующая нота протеста.
"Протесты Украины или заявления Евросоюза относительно открытия Крымского моста не могут омрачить это поистине исторически знаковое событие, которое жители полуострова ждали не один десяток лет. Все это бессильная злоба от того, что Крым живет и процветает в составе Российской Федерации", - сказал Слуцкий РИА Новости.
Глава думского комитета назвал Крымский мост транспортным феноменом.
"Это мощный и грандиозный проект, который Россия смогла реализовать в максимально сжатые сроки. Теперь полуостров защищен от провокаций со стороны радикально настроенных сил на Украине, никакие транспортные блокады ему не страшны", - отметил Слуцкий.
Мост в Крым из Краснодарского края - самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей планировалось на декабрь 2018 года, но работы завершили с опережением. Президент России Владимир Путин открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив 15 мая, движение автотранспорта запущено 16 мая прошлого года.
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Едем в Крым: почему вы полюбите мост через Керченский пролив
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Леонид СлуцкийКрымский мостМИД УкраиныГосдума РФЕвросоюзВладимир ПутинКрымКраснодарский крайВ мире
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