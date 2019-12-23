Слуцкий назвал претензии из-за Крымского моста бессильной злобой

"Протесты Украины или заявления Евросоюза относительно открытия Крымского моста не могут омрачить это поистине исторически знаковое событие, которое жители полуострова ждали не один десяток лет. Все это бессильная злоба от того, что Крым живет и процветает в составе Российской Федерации", - сказал Слуцкий РИА Новости.