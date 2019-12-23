"Нафтогаз" заявил, что протокол с Россией по газу выгоден для Киева

"Даже с экономической точки зрения в процессе обсуждения этого протокола очень тщательно сравнивались различные альтернативы. По моему мнению, сейчас этот протокол отражает компромисс, который выгоден Украине", - заявил Витренко в эфире телеканала "Громадське ТВ" (Общественное ТВ).

По его словам, оценивать, не много ли уступок сделано при подписании протокола, нужно в свете альтернатив, среди которых было "реально полное прекращения транзита с 1 января 2020 года".

Россия и Украина 20 декабря подписали протокол по газовому сотрудничеству. Согласно документу, для продолжения транзита "Газпром" заключит с "Оператором ГТС Украины" межоператорское соглашение, а с "Нафтогазом" - договор, по которому тот забронирует мощности для транспортировки 65 миллиардов кубов газа в 2020 году и по 40 миллиардов кубов в 2021-2024 годах.