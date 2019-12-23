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"Нафтогаз" заявил, что протокол с Россией по газу выгоден для Киева
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РИА Новости

"Нафтогаз" заявил, что протокол с Россией по газу выгоден для Киева

22:44 23.12.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкИсполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко во время брифинга в Киеве
Исполнительный директор НАК Нафтогаз Украины Юрий Витренко во время брифинга в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 23 дек – РИА Новости. Исполнительный директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко считает, что подписанный Украиной и РФ протокол по газу отражает компромисс, который выгоден для Киева.

"Даже с экономической точки зрения в процессе обсуждения этого протокола очень тщательно сравнивались различные альтернативы. По моему мнению, сейчас этот протокол отражает компромисс, который выгоден Украине", - заявил Витренко в эфире телеканала "Громадське ТВ" (Общественное ТВ).

По его словам, оценивать, не много ли уступок сделано при подписании протокола, нужно в свете альтернатив, среди которых было "реально полное прекращения транзита с 1 января 2020 года".
Россия и Украина 20 декабря подписали протокол по газовому сотрудничеству. Согласно документу, для продолжения транзита "Газпром" заключит с "Оператором ГТС Украины" межоператорское соглашение, а с "Нафтогазом" - договор, по которому тот забронирует мощности для транспортировки 65 миллиардов кубов газа в 2020 году и по 40 миллиардов кубов в 2021-2024 годах.
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Протокол также включает договоренности об урегулировании юридических разногласий. Так, компании подпишут соглашение о выплате "Газпромом" в пользу "Нафтогаза" 2,9 миллиарда долларов по уже вынесенным решениям Стокгольмского арбитража и об отказе сторон от исков, по которым нет окончательного вердикта, а правительство Украины подпишет мировое соглашение с "Газпромом" о снятии антимонопольных претензий в 7,4 миллиарда долларов.
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Оператор ГТС УкраиныЮрий ВитренкоНафтогаз УкраиныГазпромРоссияУкраинаВ мире
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