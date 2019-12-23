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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-12-23T22:43+0300
https://ria.ru/20191223/1562749053.html
Сирийская армия вошла в стратегически важный город Джарджаназ
https://cdn23.img.ria.ru/images/155151/27/1551512793_336:574:2955:2047_1036x0_80_0_0_cf7d0fa487a01acdaee56cdd4663c19e.jpg
РИА Новости

Сирийская армия вошла в стратегически важный город Джарджаназ

22:40 23.12.2019 (обновлено: 22:43 23.12.2019)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкВоеннослужащие сирийской армии
Военнослужащие сирийской армии
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Военнослужащие сирийской армии. Архивное фото
ДЖАРДЖАНАЗ (Сирия), 23 дек - РИА Новости. Сирийская армия в понедельник вошла в город Джарджаназ, расположенный вблизи от основной трассы от Хаммы до Алеппо, находившейся под контролем боевиков, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий.
Проправительственная газета al-Watan ранее сообщила, что сирийская армия в понедельник освободила от боевиков стратегически важный населенный Джарджаназ в провинции Идлиб.
Благодаря его расположению, в будущем занятие города позволит установить контроль над важной магистралью Хамма – Алеппо в провинции Идлиб, которая до сих пор находилась под полным контролем боевиков.
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25 октября, 19:16
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