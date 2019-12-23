Сирийская армия вошла в стратегически важный город Джарджаназ

ДЖАРДЖАНАЗ (Сирия), 23 дек - РИА Новости. Сирийская армия в понедельник вошла в город Джарджаназ, расположенный вблизи от основной трассы от Хаммы до Алеппо, находившейся под контролем боевиков, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий.

Благодаря его расположению, в будущем занятие города позволит установить контроль над важной магистралью Хамма – Алеппо в провинции Идлиб, которая до сих пор находилась под полным контролем боевиков.