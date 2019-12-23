Сирийская армия вошла в стратегически важный город Джарджаназ

ДЖАРДЖАНАЗ (Сирия), 23 дек - РИА Новости. Сирийская армия в понедельник вошла в город Джарджаназ, расположенный вблизи от основной трассы от Хаммы до Алеппо, находившейся под контролем боевиков, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий.
Проправительственная газета al-Watan ранее сообщила, что сирийская армия в понедельник освободила от боевиков стратегически важный населенный Джарджаназ в провинции Идлиб.
Благодаря его расположению, в будущем занятие города позволит установить контроль над важной магистралью Хамма – Алеппо в провинции Идлиб, которая до сих пор находилась под полным контролем боевиков.
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