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В России ответили на претензии ЕС из-за Крымского моста
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РИА Новости

В России ответили на претензии ЕС из-за Крымского моста

22:25 23.12.2019 (обновлено: 03:38 24.12.2019)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкКрымский мост через Керченский пролив
Крымский мост через Керченский пролив
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Российские политики и парламентарии отреагировали на претензии Европейского союза в отношении открытия железнодорожного движения по Крымскому мосту.
Ранее в службе внешних связей ЕС назвали запуск пассажирских поездов по мосту без согласия Киева "нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины". Как заявили в европейской дипслужбе, конструкция якобы "ограничивает проход судов через Керченский пролив".

"Внутренне дело России"

Комментируя позицию Евросоюза, депутат Госдумы Руслан Бальбек подчеркнул, что строительство Крымского моста — это внутреннее дело России, так как полуостров уже более пяти лет назад вернулся в состав страны. Он добавил, что "никакие заявления ЕС или протесты Киева" не помешают движению транспорта по переправе.
Путин открыл ж/д движение по Крымскому мосту
Вчера, 14:45
Опубликовано видео проезда Путина по Крымскому мосту
Парламентарий заметил, что все идущие в украинские порты суда проходят через российские территориальные воды беспрепятственно и согласно графику, что позволяет избежать столпотворения и аварийности на море.
"Те же, кто считает, что можно гурьбой вломиться в Керченский пролив, потому что им так хочется, получит однозначно негативную оценку наших пограничников. Проход из Черного в Азовское море и наоборот через Керченский пролив — беспрепятственный, но все должны знать: разрешение на проход узкости дает лишь российская сторона", — сказал Бальбек РИА Новости.

"Политизированные заявления"

В свою очередь, глава государственного комитета Крыма по делам межнациональных отношений Альберт Кангиев назвал претензии Евросоюза несостоятельными.
"Крым давно является законной и неотъемлемой частью России, поэтому не стоит обращать внимание на политизированные заявления ЕС", — отметил он в комментарии РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин во время осмотра железнодорожной станции Тамань пассажирская после церемонии открытия движения по железнодорожной части Крымского моста через Керченский пролив. Справа - министр транспорта Евгений Дитрих
Вчера, 19:21
На Украине выразили протест из-за поездки Путина в Крым
Кангиев указал, что Киев уже давно не имеет никакого отношения к полуострову и его жителям.
"Украина в свое время, введя череду блокад, в том числе прекратив в одностороннем порядке железнодорожное сообщение, самостоятельно изолировалась от Крыма", — заявил собеседник агентства.
По его словам, не стоит обращать внимания на подобные высказывания и формулировки со стороны ЕС.

"Идиотизм и абсурд"

Как считает глава общественной палаты Крыма Григорий Иоффе, позиция Евросоюза говорит о русофобии организации и желании ограничить влияние России в мире.

"Крым соединили мостом с материковой частью России исторически обоснованно. Планы построить этот мост существовали несколько веков. И теперь мы слышим эти совершенно идиотические заявления", — высказался он.

Иоффе отметил, что, когда Украина устроила Крыму целую серию блокад, в ЕС заняли молчаливую позицию. Теперь же риторика европейской стороны выглядит странно, считает глава крымской общественной палаты.
"Я убежден, что пройдет время — и Крымский мост будет признан теми же странами ЕС транспортным феноменом", — сказал Иоффе РИА Новости.
"Красавец, а не мост": Путин на открытии движения поездов в Крым
© РИА Новости / Сергей Гунеев

Владимир Путин днем прибыл на вокзальный комплекс железнодорожной станции "Керчь Южная. Новый парк".

Церемония открытия движения по железнодорожной части Крымского моста
1 из 13

Владимир Путин днем прибыл на вокзальный комплекс железнодорожной станции "Керчь Южная. Новый парк".

© РИА Новости / Сергей Гунеев
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Путин проследовал по перрону, зашел в так называемый рельсовый автобус и прошел в кабину машиниста. Поезд начал движение.

Президент РФ Владимир Путин во время осмотра железнодорожной станции Тамань пассажирская после церемонии открытия движения по железнодорожной части Крымского моста через Керченский пролив. Справа - министр транспорта Евгений Дитрих
2 из 13

Путин проследовал по перрону, зашел в так называемый рельсовый автобус и прошел в кабину машиниста. Поезд начал движение.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Проехав по железнодорожной части Крымского моста, Путин оценил красоту инженерного сооружения.

Крымский мост через Керченский пролив. 23 декабря 2019
3 из 13

Проехав по железнодорожной части Крымского моста, Путин оценил красоту инженерного сооружения.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

"Красавец, а не мост", — отметил глава государства.

Президент РФ Владимир Путин на церемонии открытия движения по железнодорожной части Крымского моста
4 из 13

"Красавец, а не мост", — отметил глава государства.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
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© РИА Новости / Алексей Никольский

Президент обратил внимание на то, что поезд движется значительно мягче, чем на автомобильном переходе.

Президент РФ Владимир Путин во время поездки на рельсовом автобусе, который отправился по железной дороге Крымского моста
5 из 13

Президент обратил внимание на то, что поезд движется значительно мягче, чем на автомобильном переходе.

© РИА Новости / Алексей Никольский
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Путин поблагодарил рабочих, строивших Крымский мост, и оставил им автограф.

Президент РФ Владимир Путин общается с рабочими-мостовиками во время поездки на рельсовом автобусе, который отправился по железной дороге Крымского моста из Керчи в Тамань
6 из 13

Путин поблагодарил рабочих, строивших Крымский мост, и оставил им автограф.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Гунеев

Трансляция поездки Владимира Путина в кабине машиниста первого рельсового автобуса.

Трансляция поездки президента РФ Владимира Путина в кабине машиниста первого рельсового автобуса перед церемонией открытия движения по железнодорожной части Крымского моста
7 из 13

Трансляция поездки Владимира Путина в кабине машиниста первого рельсового автобуса.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

В то же время с Московского вокзала Санкт-Петербурга отправился первый пассажирский поезд в Крым.

Отправление поезда Таврия из Санкт-Петербурга в Крым
8 из 13

В то же время с Московского вокзала Санкт-Петербурга отправился первый пассажирский поезд в Крым.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Алексей Даничев

Поезд преодолеет девять областей, три города федерального значения, край, республику, пересечет 118 рек, в том числе Волгу, Оку, Дон и Кубань.

Первый именной состав Таврия, который отправится из Санкт-Петербурга в Севастополь. 23 декабря 2019
9 из 13

Поезд преодолеет девять областей, три города федерального значения, край, республику, пересечет 118 рек, в том числе Волгу, Оку, Дон и Кубань.

© РИА Новости / Алексей Даничев
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Состав "Таврия" пройдет по Крымскому мосту и возобновит регулярные перевозки между материком и полуостровом, прерванные в 2014 году.

Проверка билетов у пассажиров первого именного состава Таврия, который отправится из Санкт-Петербурга в Севастополь 23 декабря в 14.00, на Московском вокзале
10 из 13

Состав "Таврия" пройдет по Крымскому мосту и возобновит регулярные перевозки между материком и полуостровом, прерванные в 2014 году.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Путь длиной 2741 километр займет 43 часа.

Проводница проверяет билет у пассажирки в поезде Таврия, следующем по маршруту Санкт-Петербург - Севастополь
11 из 13

Путь длиной 2741 километр займет 43 часа.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

К началу нового курортного сезона планируется запустить поезда в Крым еще из нескольких регионов.

Отправление поезда Таврия из Санкт-Петербурга в Крым
12 из 13

К началу нового курортного сезона планируется запустить поезда в Крым еще из нескольких регионов.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Железнодорожное сообщение сделает полуостров полноценным круглогодичным курортом.

Первый именной состав Таврия во время отправления от перрона на Московского вокзала из Санкт-Петербурга в Севастополь
13 из 13

Железнодорожное сообщение сделает полуостров полноценным круглогодичным курортом.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
1 из 13

Владимир Путин днем прибыл на вокзальный комплекс железнодорожной станции "Керчь Южная. Новый парк".

© РИА Новости / Сергей Гунеев
2 из 13

Путин проследовал по перрону, зашел в так называемый рельсовый автобус и прошел в кабину машиниста. Поезд начал движение.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
3 из 13

Проехав по железнодорожной части Крымского моста, Путин оценил красоту инженерного сооружения.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
4 из 13

"Красавец, а не мост", — отметил глава государства.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
5 из 13

Президент обратил внимание на то, что поезд движется значительно мягче, чем на автомобильном переходе.

© РИА Новости / Алексей Никольский
6 из 13

Путин поблагодарил рабочих, строивших Крымский мост, и оставил им автограф.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
7 из 13

Трансляция поездки Владимира Путина в кабине машиниста первого рельсового автобуса.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
8 из 13

В то же время с Московского вокзала Санкт-Петербурга отправился первый пассажирский поезд в Крым.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
9 из 13

Поезд преодолеет девять областей, три города федерального значения, край, республику, пересечет 118 рек, в том числе Волгу, Оку, Дон и Кубань.

© РИА Новости / Алексей Даничев
10 из 13

Состав "Таврия" пройдет по Крымскому мосту и возобновит регулярные перевозки между материком и полуостровом, прерванные в 2014 году.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
11 из 13

Путь длиной 2741 километр займет 43 часа.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
12 из 13

К началу нового курортного сезона планируется запустить поезда в Крым еще из нескольких регионов.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
13 из 13

Железнодорожное сообщение сделает полуостров полноценным круглогодичным курортом.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк

"Надуманные претензии"

По словам сенатора от Севастополя Екатерины Алтабаевой, заявление ЕС о "нарушении суверенитета и территориальной целостности Украины" выглядит цинично.
"У нас была транспортная блокада, когда через территорию Украины невозможно было осуществлять необходимое снабжение. Затем энергетическая, когда не было света. До этого — водная блокада. <…> И никем это в Европе не замечалось. Это цинично, даже не политика двойных стандартов. Самое циничное отношение к людям, которые проживают на этой территории. И никто не посчитался с нашим выбором", — подчеркнула сенатор.
Алтабаева добавила, что на сегодняшний день на Западе уже все понимают, что Крым вернулся в состав России справедливо и законно. При этом претензии Евросоюза выглядят надуманно, так как не учитывают реалии и права людей на территории полуострова.

Запуск поездов

Едем в Крым: почему вы полюбите мост через Керченский пролив
Вчера, 00:02
Едем в Крым: почему вы полюбите мост через Керченский пролив
В понедельник президент России Владимир Путин открыл железнодорожную часть Крымского моста и лично проехал по нему в кабине машиниста. Глава государства назвал запуск пассажирских поездов большим событием, а сам инфраструктурный объект — "красавцем".
Крымский мост стал самым протяженным в России — длина конструкции составила 19 километров. Автомобильное движение по нему началось в мае 2018 года — на семь месяцев раньше запланированного срока.
Грузовое железнодорожное сообщение планируется запустить с 1 июля 2020 года.
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Обсудить 151
Руслан БальбекКрымский мостЕкатерина АлтабаеваАзовское мореГригорий ИоффеГосдума РФЕвросоюзВладимир ПутинЕвропаВ мире
Популярные комментарии
Крымский мост это хорошо. Украине понадобится этот мост после возврата Крыма
23 декабря, 23:33
GGoldmakherv
171122125531
А чего это в Европе так всполошились? Пусть спросят у хохлов. Моста то не существует. Этого же папье-маше.
23 декабря, 22:46
Bender Rodriquez
4521232005
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