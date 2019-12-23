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Около 1,6 тысяч человек эвакуировали в Москве из-за угроз минирования
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РИА Новости

Около 1,6 тысяч человек эвакуировали в Москве из-за угроз минирования

22:24 23.12.2019
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкТелефон в дежурной части УВД
Телефон в дежурной части УВД
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Почти 30 объектов с массовым пребыванием людей в Москве получили в понедельник угрозы о "минировании", всего было эвакуировано около 1,6 тысячи человек, все угрозы оказались ложными, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"После получения анонимных угроз о взрыве проверки проводились на 29 объектах, в том числе в нескольких магазинах "Пятерочка" и "Перекресток", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в 17:28 была завершена проверка последнего объекта - магазина "Перекресток" на улице Авиационная на северо-западе Москвы.
Всего из проверяемых 29 объектов в течение понедельника были эвакуированы 1567 человек.
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