В Чечне ждут визита Путина в 2020 году

ГРОЗНЫЙ, 23 дек – РИА Новости. Президента РФ Владимира Путина ждут в Чечне в 2020 году, сообщил журналистам глава Чечни Рамзан Кадыров.
"Президент в этом году планировал приехать в республику, но потом поездку перенесли на следующий год", - завил Кадыров.
Он подчеркнул, что покажет президенту регион и скажет "спасибо за цветущую республику".
В конце августа в ходе встречи с Путиным Кадыров пригласил его в Чечню, на что президент сказал, что давно не был в регионе и пообещал приехать. Тогда российский лидер отметил, что республика развивается достаточно хорошими темпами благодаря усилиям и талантам чеченского народа, а также настойчивым усилиям главы республики.