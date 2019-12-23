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В Чечне ждут визита Путина в 2020 году
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РИА Новости

В Чечне ждут визита Путина в 2020 году

22:19 23.12.2019 (обновлено: 22:20 23.12.2019)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров во время встречи
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров во время встречи. Архивное фото
ГРОЗНЫЙ, 23 дек – РИА Новости. Президента РФ Владимира Путина ждут в Чечне в 2020 году, сообщил журналистам глава Чечни Рамзан Кадыров.
"Президент в этом году планировал приехать в республику, но потом поездку перенесли на следующий год", - завил Кадыров.
Он подчеркнул, что покажет президенту регион и скажет "спасибо за цветущую республику".
В конце августа в ходе встречи с Путиным Кадыров пригласил его в Чечню, на что президент сказал, что давно не был в регионе и пообещал приехать. Тогда российский лидер отметил, что республика развивается достаточно хорошими темпами благодаря усилиям и талантам чеченского народа, а также настойчивым усилиям главы республики.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Вчера, 18:28
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Чеченская республикаВладимир ПутинРамзан КадыровРоссияПолитика
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