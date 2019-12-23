В Чечне ждут визита Путина в 2020 году

"Президент в этом году планировал приехать в республику, но потом поездку перенесли на следующий год", - завил Кадыров.

В конце августа в ходе встречи с Путиным Кадыров пригласил его в Чечню, на что президент сказал, что давно не был в регионе и пообещал приехать. Тогда российский лидер отметил, что республика развивается достаточно хорошими темпами благодаря усилиям и талантам чеченского народа, а также настойчивым усилиям главы республики.