Кадыров рассказал, почему уволил мэра Грозного в 2015 году

ГРОЗНЫЙ, 23 дек – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что ему пришлось уволить мэра Грозного Ислама Кадырова в 2015 году из-за того, что тот "перестарался".
Ранее сообщалось, что правоохранительные органы Чечни начали проверку в отношении Ислама Кадырова после появления кадров его грубого обращения с местными жителями на посту главы чеченской столицы (2012-2015 годы).
На кадрах видно, что Ислам Кадыров грубо разговаривает с задержанными якобы за мошенничество местными жителями, использует электрошокер и угрожает ложным обвинением в финансировании терроризма. Позже он сам заявил, что никого током не пытал, хотел лишь напугать их, чтобы они остановились, поскольку тысячи грозненцев страдали от мошенников и квартирных аферистов. Он также попросил прощения у руководства республики, членов команды Ахмата Кадырова и чеченского народа за "неосознанные ошибки".
"На самом деле Ислам Кадыров, так сказать, перестарался, не послушался, пришлось уволить. Но он никогда не был предателем, я его растил. Вы же знаете, как я поступаю с предателями. Они не ходили бы, не ездили спокойно в этой республике, это я отвечаю на все сто процентов", - сказал Рамзан Кадыров журналистам.
Тридцатидвухлетний Ислам Кадыров начинал карьеру в правоохранительных органах, работал вице-премьером Чечни, в 2012 году был избран мэром Грозного, в 2015-м возглавлял администрацию главы и правительства Чечни.