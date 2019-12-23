Кадыров рассказал, почему уволил мэра Грозного в 2015 году

"На самом деле Ислам Кадыров, так сказать, перестарался, не послушался, пришлось уволить. Но он никогда не был предателем, я его растил. Вы же знаете, как я поступаю с предателями. Они не ходили бы, не ездили спокойно в этой республике, это я отвечаю на все сто процентов", - сказал Рамзан Кадыров журналистам.