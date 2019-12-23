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Гутерреш выступил за независимое расследование убийства Хашукджи
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РИА Новости

Гутерреш выступил за независимое расследование убийства Хашукджи

22:12 23.12.2019
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© РИА Новости / Григорий СысоевГенеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш на пленарном заседании ПМЭФ 2019
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш на пленарном заседании ПМЭФ 2019
© РИА Новости / Григорий Сысоев
ООН, 23 дек – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш выступает за независимое и беспристрастное расследование убийства саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, заявил на брифинге официальный представитель генерального секретаря Стефан Дюжаррик.
Ранее прокуратура Саудовской Аравии сообщила, что по обвинению в убийстве журналиста к смертной казни были приговорены пять человек, еще трое получили тюремные сроки по 24 года. Всего по делу проходили 11 человек.
"В принципе мы продолжаем выступать против смертной казни. Мы приняли к сведению сегодняшние сообщения о том, что восемь человек были признаны виновными и приговорены за убийство Джамаля Хашукджи", - сказал Дюжаррик.
"Генеральный секретарь продолжает говорить о необходимости беспристрастного и независимого расследования убийства", - добавил он.
Известный саудовский журналист Хашукджи был убит в октябре прошлого года в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. Вначале саудовские власти отрицали его исчезновение в консульстве, но через некоторое время после появления видео и аудиозаписей были вынуждены признаться, что Хашукджи был убит в результате ссоры с консульскими работниками. Турецкой полиции так и не удалось найти его тело.
Портрет саудовского журналиста Джамаля Хашукджи в Стамбуле
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Джамаль ХашукджиГибель журналиста Джамаля ХашукджиАнтониу ГутеррешСтефан ДюжаррикСаудовская АравияТурцияСтамбулООНВ мире
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