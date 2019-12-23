Гутерреш выступил за независимое расследование убийства Хашукджи

"В принципе мы продолжаем выступать против смертной казни. Мы приняли к сведению сегодняшние сообщения о том, что восемь человек были признаны виновными и приговорены за убийство Джамаля Хашукджи", - сказал Дюжаррик.

Известный саудовский журналист Хашукджи был убит в октябре прошлого года в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. Вначале саудовские власти отрицали его исчезновение в консульстве, но через некоторое время после появления видео и аудиозаписей были вынуждены признаться, что Хашукджи был убит в результате ссоры с консульскими работниками. Турецкой полиции так и не удалось найти его тело.