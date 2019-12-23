Температура в Москве выросла до рекордных +6,2 градуса

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Температура воздуха в Москве в понедельник побила рекорд 71-летней давности, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
Ранее утром он говорил, что до этого рекорд температуры за 71 год для 23 декабря был установлен в 2015 году – тогда максимальная температура воздуха составила +5,9 градусов.
"Сегодня в Москве на 0,3 градуса был побит рекорд 2015 года – температура достигла 6,2 градуса тепла", – сказал Синенков.
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