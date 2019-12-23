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Температура в Москве выросла до рекордных +6,2 градуса
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РИА Новости

Температура в Москве выросла до рекордных +6,2 градуса

22:09 23.12.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМанежна площадь в Москве
Манежна площадь в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Температура воздуха в Москве в понедельник побила рекорд 71-летней давности, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
Ранее утром он говорил, что до этого рекорд температуры за 71 год для 23 декабря был установлен в 2015 году – тогда максимальная температура воздуха составила +5,9 градусов.
"Сегодня в Москве на 0,3 градуса был побит рекорд 2015 года – температура достигла 6,2 градуса тепла", – сказал Синенков.
© РИА Новости / Виталий ПодвицкийВесна, лето, осень... и снова осень
Весна, лето, осень... и снова осень
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Весна, лето, осень... и снова осень
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МоскваОбщество
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