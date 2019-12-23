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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-12-23T22:27+0300
https://ria.ru/20191223/1562748440.html
Боевики попытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим
https://cdn23.img.ria.ru/images/151587/13/1515871398_0:300:2889:1925_1036x0_80_0_0_3eea0696f1d4717bb4bcb1a1a05f3bde.jpg
РИА Новости

Боевики попытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим

22:05 23.12.2019 (обновлено: 22:27 23.12.2019)
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© РИА Новости / Дмитрий Виноградов / Перейти в фотобанкАвиабаза "Хмеймим" в Сирии
Авиабаза Хмеймим в Сирии
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Боевики попытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим в Сирии, сообшил руководитель Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков.
Инцидент произошел накануне с наступлением темного времени суток. По его словам, террористы использовали при нападении беспилотные летальные аппараты.
Боренков отметил, что российские средства ПВО обнаружили и уничтожили два беспилотника, которые направлялись к авиабазе с юго-востока.
Как рассказал генерал-майор, пострадавших и материального ущерба в результате инцидента нет. База функционирует в плановом режиме.
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Война в СирииХмеймимВойна в СирииСирияРоссияВ мире
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Илья Беляев
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