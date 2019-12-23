В Крыму назвали позицию ЕС по мосту через Керченский пролив абсурдом

"Крым соединили мостом с материковой частью России исторически обоснованно. Планы построить этот мост существовали несколько веков. И теперь мы слышим эти совершенно идиотические заявления. В своей русофобии и желании ограничить влияние России в мире они доходят просто до абсурда", - сказал РИА Новости Иоффе.