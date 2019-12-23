В Крыму назвали позицию ЕС по мосту через Керченский пролив абсурдом

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости. Глава общественной палаты Крыма Григорий Иоффе назвал абсурдом заявление Евросоюза относительно открытия железнодорожной части моста через Керченский пролив.
Президент России Владимир Путин в понедельник официально открыл пассажирское железнодорожное движение по Крымскому мосту. При этом грузовое железнодорожное сообщение планируется запустить с 1 июля 2020 года.
После этого на официальном сайте европейской службы внешних связей ЕС появилось заявление, в котором говорится, что открытие железнодорожного сообщения "является еще одним нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны России".
"Крым соединили мостом с материковой частью России исторически обоснованно. Планы построить этот мост существовали несколько веков. И теперь мы слышим эти совершенно идиотические заявления. В своей русофобии и желании ограничить влияние России в мире они доходят просто до абсурда", - сказал РИА Новости Иоффе.
По его словам, когда Украина устроила целую серию блокад полуострова, в том числе транспортную, полностью прервав железнодорожное сообщение, ЕС занял молчаливую позицию, теперь же риторика европейских чиновников относительно моста, открывшего новые возможности для региона, выглядит весьма странной.
"Я убежден, что пройдет время и Крымский мост будет признан теми же странами ЕС транспортным феноменом", - подчеркнул Иоффе.