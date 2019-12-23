Отец забрал дочь, которую мать пыталась выкинуть из окна в Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 дек – РИА Новости. Девочку 2018 года рождения, которую пыталась выбросить из окна ее мать, а также ее старшего брата передали отцу детей, сообщает в понедельник аппарат уполномоченного по правам ребенка в Петербурге Светланы Агапитовой.
Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил петербургским следователям организовать проверку по сообщению СМИ о матери, которая подвергла жизнь ребенка опасности. Согласно данным главного следственного управления по Петербургу, утром 14 декабря подозреваемая угрожала выбросить на улицу свою дочь из окна квартиры, держа ее на вытянутых руках. Прибывшие по сообщению очевидцев на место происшествия полицейские задержали женщину, забрали у нее дочь и сына. Уголовное дело против матери этих детей возбуждено по статье "неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего".
"Девочку 2018-го года рождения и её 12-летнего брата, спасенных из квартиры на Караваевской улице, передали папе. С момента инцидента они находились на социальном отделении ДГБ№5", - говорится в сообщении аппарата детского омбудсмена.
В органах опеки этому ведомству сообщили, что семья, где произошел инцидент, не состояла на учете. После развода женщина с детьми жили отдельно от их отца. "Узнав о случившемся, он изъявил намерение забрать сына и дочь, навещал их в больнице, а сегодня они поехали домой", - информирует аппарат уполномоченного по правам ребенка.
Ранее ГСУСК РФ по Петербургу сообщало, что женщина помещена в психиатрическую больницу.