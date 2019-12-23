Отец забрал дочь, которую мать пыталась выкинуть из окна в Петербурге

"Девочку 2018-го года рождения и её 12-летнего брата, спасенных из квартиры на Караваевской улице, передали папе. С момента инцидента они находились на социальном отделении ДГБ№5", - говорится в сообщении аппарата детского омбудсмена.

В органах опеки этому ведомству сообщили, что семья, где произошел инцидент, не состояла на учете. После развода женщина с детьми жили отдельно от их отца. "Узнав о случившемся, он изъявил намерение забрать сына и дочь, навещал их в больнице, а сегодня они поехали домой", - информирует аппарат уполномоченного по правам ребенка.