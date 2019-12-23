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Журналистка ответила на сообщения об увольнении из-за вопроса Путину
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РИА Новости

Журналистка ответила на сообщения об увольнении из-за вопроса Путину

21:35 23.12.2019 (обновлено: 02:17 24.12.2019)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 23 дек - РИА Новости. Журналистка ОГТРК "Ямал-Регион" Алиса Яровская, которую якобы уволили после вопроса президенту РФ Владимиру Путину, заявила РИА Новости, что она уволилась сама.
Интернет-издание Ura.ru в понедельник сообщило, что Яровскую якобы уволили из окружной телерадиокомпании из-за вопроса, который она задала главе государства во время во время большой пресс-конференции 19 декабря.
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
19 декабря, 18:49Большая пресс-конференция Владимира Путина
Крымская журналистка отметила позитив, исходящий от Путина
Яровская спросила у президента о том, не планируется ли участие федеральных властей в строительстве долгожданного моста через Обь, который связал бы соседние города Салехард и Лабытнанги. По ее словам, о проекте "мало слышно", при этом губернатор ЯНАО делает все возможное, чтобы он состоялся. Путин в ответ назвал мост одним из важных объектов для региона, подчеркнув также, что "развитие транспортной инфраструктуры определяется в плановом порядке".
Яровская сообщила агентству, что "уволилась по собственному желанию". При этом она не уточнила причины этого решения.
В свою очередь пресс-служба губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова подтвердила данные, что Яровская уволилась сама.
"У пресс-службы нет информации о том, что ее уволили. По информации ОГТРК "Ямал-Регион", Алиса Яровская продолжает работать в московском корпункте окружной телерадиокомпании. Сегодня сотрудница написала заявление об увольнении по собственному желанию", - сообщили в пресс-службе главы региона.
Согласно информации на странице Яровской в Facebook, в ОГТРК "Ямал-Регион" она работает с конца марта 2019 года, до этого трудилась ведущей новостей на телеканале РБК.
Президент РФ Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции
19 декабря, 20:38Большая пресс-конференция Владимира Путина
"Спою, если надо". Что творилось за кулисами пресс-конференции Путина
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Большая пресс-конференция Владимира ПутинаВладимир ПутинРоссияОбщество
Популярные комментарии
Великому Путину можно задавать, только специально подготовленные вопросы, ответы на которые он знает за ранее. Самодеятельность тут не нужна никому!
23 декабря, 22:12
ИДИван Дулин
911505574
И правильно сделали, что уволили эту русофобку. Уверен, что она работает на США
23 декабря, 22:07
Розовый Бот
234332499
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