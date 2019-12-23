Журналистка ответила на сообщения об увольнении из-за вопроса Путину

Яровская спросила у президента о том, не планируется ли участие федеральных властей в строительстве долгожданного моста через Обь, который связал бы соседние города Салехард и Лабытнанги. По ее словам, о проекте "мало слышно", при этом губернатор ЯНАО делает все возможное, чтобы он состоялся. Путин в ответ назвал мост одним из важных объектов для региона, подчеркнув также, что "развитие транспортной инфраструктуры определяется в плановом порядке".