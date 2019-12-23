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2019-12-23T21:08+0300
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Дитрих рассказал Путину о проекте подъезда к порту в Новороссийске
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РИА Новости

Дитрих рассказал Путину о проекте подъезда к порту в Новороссийске

21:08 23.12.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкТорговый порт Новороссийска
Торговый порт Новороссийска
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
ТАМАНЬ (Краснодарский край), 23 дек – РИА Новости. Глава Минтранса Евгений Дитрих обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о поддержке проекта нового автомобильного подъезда к морскому порту в Новороссийске Цемдолина-Портовая.
С соответствующей просьбой к главе государства министр обратился в ходе открытия железнодорожного движения на Крымском мосту в понедельник.
"Хотели просить вашей поддержки, было ваше поручение по Новороссийску. Там у нас сегодня в одном уровне подходы к порту - эстакадный отход, так называемый Цемдолина-Портовая наш проект - даёт возможность верхом провести транзитный транспорт, а тех, кто в порт ездит машинами, оставить внизу, на первом уровне. Очень важный и нужный проект. Проработали подробно", - сказал Дитрих, обращаясь к президенту.
На вопрос главы государства о том, разгрузится ли от транспортных потоков Новороссийск в случае реализации проекта, он ответил утвердительно. "Вот в Новороссийске - это самая узкая точка, в этом месте. Я написал доклад, если бы вы нас поддержали, то мы бы приступили к работе по этому участку, на три участка разбили бы уже в будущем году", - сказал Дитрих.
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Говоря о степени готовности трассы "Таврида", он отметил, что дорога должна быть готова в 2020 году. "Кроме "Тавриды" до 2024 года собирались принять в сеть федеральных дорог 638 километров дорог на территории Крыма. Это создаст возможность опорный каркас сформировать, сделать опорную федеральную сеть", - добавил глава Минтранса.
По словам Дитриха, закончено проектирование дальнего западного обхода Краснодара. "Новая дорога строится до Крымского моста, здесь порядка 170 километров получается, все деньги у нас в программе заложены. Мы начинаем стройку уже в будущем году", - напомнил о планах Минтранса Дитрих. Он также добавил, что дорога от Новороссийска и Анапы на южном направлении находится на капитальном ремонте и "реконструкция доводится на всём ее протяжении до 4 полос движения". "У нас будет с севера, кому не нужно на побережье добираться до моста - 4 полосы, и здесь также - будет 4 полосы", - пояснил министр.
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Евгений ДитрихМинистерство транспорта РФВладимир ПутинНовороссийскЭкономика
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