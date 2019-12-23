Дитрих рассказал Путину о проекте подъезда к порту в Новороссийске

ТАМАНЬ (Краснодарский край), 23 дек – РИА Новости. Глава Минтранса Глава Минтранса Евгений Дитрих обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о поддержке проекта нового автомобильного подъезда к морскому порту в Новороссийске Цемдолина-Портовая.

С соответствующей просьбой к главе государства министр обратился в ходе открытия железнодорожного движения на Крымском мосту в понедельник.

"Хотели просить вашей поддержки, было ваше поручение по Новороссийску. Там у нас сегодня в одном уровне подходы к порту - эстакадный отход, так называемый Цемдолина-Портовая наш проект - даёт возможность верхом провести транзитный транспорт, а тех, кто в порт ездит машинами, оставить внизу, на первом уровне. Очень важный и нужный проект. Проработали подробно", - сказал Дитрих, обращаясь к президенту.

На вопрос главы государства о том, разгрузится ли от транспортных потоков Новороссийск в случае реализации проекта, он ответил утвердительно. "Вот в Новороссийске - это самая узкая точка, в этом месте. Я написал доклад, если бы вы нас поддержали, то мы бы приступили к работе по этому участку, на три участка разбили бы уже в будущем году", - сказал Дитрих.

Говоря о степени готовности трассы "Таврида", он отметил, что дорога должна быть готова в 2020 году. "Кроме "Тавриды" до 2024 года собирались принять в сеть федеральных дорог 638 километров дорог на территории Крыма. Это создаст возможность опорный каркас сформировать, сделать опорную федеральную сеть", - добавил глава Минтранса.