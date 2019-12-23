Суд вернется к рассмотрению дела Серебренникова после Нового года

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Мещанский суд Москвы вернется к рассмотрению дела режиссера Мещанский суд Москвы вернется к рассмотрению дела режиссера Кирилла Серебренникова , обвиняемого в хищениях при реализации проекта "Платформа", после новогодних праздников, сообщили РИА Новости в суде.

"Заседание отложено на 14 января", - сказано в карточке дела.

Суд обсуждает вопросы, касающиеся предстоящей экспертизы, уже третьей по данному делу.

О назначении новой экспертизы ходатайствовало гособвинение. Прокуроры ссылались на то, что два человека из группы экспертов, проводивших предыдущее исследование, были знакомы с подсудимыми и выступали в их поддержку. По мнению защиты, знакомство не делает экспертов заинтересованными лицами.

В настоящее время по делу проведено две экспертизы. Первая, еще на стадии следствия, подкрепляет обвинение, на ней основана сумма вмененного подсудимым ущерба. Вторая, назначенная судом, комплексная финансово-оценочно-искусствоведческая, поддерживает линию защиты и указывает, что подсудимые не украли, а сэкономили. Гособвинение оспорило последнюю и попросила суд назначить уже третью по счету экспертизу.

В ходе предыдущего рассмотрения дела суд назначил финансовую, оценочную и искусствоведческую экспертизу, которая оценила мероприятия "Платформы" как значительное культурное явление. С подсчетом точных цифр эксперты испытали затруднения из-за отсутствия документации. Однако адвокат Дмитрий Харитонов заявил, что экспертиза установила, что на проект "Платформа" было потрачено 216 миллионов рублей при стоимости 260 миллионов: режиссер не украл деньги, а сэкономил их для государства.

Следователи отмечали, что Серебренников поручал обеспечивать заключение "Седьмой студией" фиктивных договоров с подконтрольными юридическими лицами и частными предпринимателями, якобы выполнявшими обязательства, связанные с реализацией мероприятий, предусмотренных проектом "Платформа". Под видом оплаты договоров поступающие от Минкультуры России денежные средства федерального бюджета выводились на расчетные счета данных контрагентов (некоторые были так называемыми фирмами-однодневками), обналичивались и распределялись Серебренниковым между соучастниками, полагает следствие.