Суд вернется к рассмотрению дела Серебренникова после Нового года

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Мещанский суд Москвы вернется к рассмотрению дела режиссера Кирилла Серебренникова, обвиняемого в хищениях при реализации проекта "Платформа", после новогодних праздников, сообщили РИА Новости в суде.
"Заседание отложено на 14 января", - сказано в карточке дела.
Суд обсуждает вопросы, касающиеся предстоящей экспертизы, уже третьей по данному делу.
О назначении новой экспертизы ходатайствовало гособвинение. Прокуроры ссылались на то, что два человека из группы экспертов, проводивших предыдущее исследование, были знакомы с подсудимыми и выступали в их поддержку. По мнению защиты, знакомство не делает экспертов заинтересованными лицами.
В настоящее время по делу проведено две экспертизы. Первая, еще на стадии следствия, подкрепляет обвинение, на ней основана сумма вмененного подсудимым ущерба. Вторая, назначенная судом, комплексная финансово-оценочно-искусствоведческая, поддерживает линию защиты и указывает, что подсудимые не украли, а сэкономили. Гособвинение оспорило последнюю и попросила суд назначить уже третью по счету экспертизу.
В ходе предыдущего рассмотрения дела суд назначил финансовую, оценочную и искусствоведческую экспертизу, которая оценила мероприятия "Платформы" как значительное культурное явление. С подсчетом точных цифр эксперты испытали затруднения из-за отсутствия документации. Однако адвокат Дмитрий Харитонов заявил, что экспертиза установила, что на проект "Платформа" было потрачено 216 миллионов рублей при стоимости 260 миллионов: режиссер не украл деньги, а сэкономил их для государства.
По версии следствия, Серебренников, продюсер Алексей Малобродский и продюсер Юрий Итин похитили 133 из 214 миллионов рублей, выделенных в 2011-2014 годах "Седьмой студии" на развитие и популяризацию современного искусства России в рамках проекта "Платформа". По данным следствия, бывший продюсер "Седьмой студии" Екатерина Воронова уничтожила часть бухгалтерских документов.
12 декабря, 16:12Следователь по делу Серебренникова стал генералом
Следователи отмечали, что Серебренников поручал обеспечивать заключение "Седьмой студией" фиктивных договоров с подконтрольными юридическими лицами и частными предпринимателями, якобы выполнявшими обязательства, связанные с реализацией мероприятий, предусмотренных проектом "Платформа". Под видом оплаты договоров поступающие от Минкультуры России денежные средства федерального бюджета выводились на расчетные счета данных контрагентов (некоторые были так называемыми фирмами-однодневками), обналичивались и распределялись Серебренниковым между соучастниками, полагает следствие.
Единственная из всех фигурантов дела признала свою вину и заключила сделку со следствием бывший бухгалтер "Седьмой студии" Нина Масляева. Ее дело было выделено в отдельное производство. На заседании суда она заявила, что "обналичивала в огромном количестве денежные средства, выделенные из бюджета", "принимала участие в хищениях и получала за это ежемесячное вознаграждение 150 тысяч рублей".