Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-23T23:01+0300
https://ria.ru/20191223/1562747038.html
В Госдуме ответили на заявление ЕС по Крымскому мосту
https://cdn22.img.ria.ru/images/156273/23/1562732321_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_3d591e34ccb4e1e21f792e4d298286fc.jpg
РИА Новости

В Госдуме ответили на заявление ЕС по Крымскому мосту

21:05 23.12.2019 (обновлено: 23:01 23.12.2019)
4441
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкКрымский мост через Керченский пролив. 23 декабря 2019
Крымский мост через Керченский пролив. 23 декабря 2019
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Крымский мост через Керченский пролив. 23 декабря 2019
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости. Строительство Крымского моста является внутренним делом Российской Федерации, поэтому в ЕС не вправе указывать, что строить в российских территориальных водах, заявил депутат Госдумы РФ от крымского региона Руслан Бальбек.
Президент России Владимир Путин в понедельник официально открыл пассажирское железнодорожное движение по Крымскому мосту. При этом грузовое железнодорожное сообщение планируется запустить с 1 июля 2020 года.
После этого на официальном сайте европейской службы внешних связей ЕС появилось заявление, в котором говорится, что открытие железнодорожного сообщения "является еще одним нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны России".
Первый именной состав Таврия во время отправления от перрона на Московского вокзала из Санкт-Петербурга в Севастополь
Вчера, 18:40
По Крымскому мосту пошли "невозможные" поезда
"В ЕС используют устаревшие данные. Крым уже более пяти лет как российская территория, а что строить в наших территориальных водах и кого туда запускать — это внутреннее дело Российской Федерации. Так что мост построен, по нему налажена логистика, и никакие заявления ЕС или протесты Киева этому не помешают", - сказал РИА Новости Бальбек.
По его словам, все суда, которые идут в украинские порты, проходят территориальные воды России беспрепятственно, согласно графику, что позволяет избежать столпотворения и аварийности на море.
"Те же, кто считает, что можно гурьбой вломиться в Керченский пролив, потому что им так хочется, — получит однозначно негативную оценку наших пограничников. Проход из Черного в Азовское море и, наоборот, через Керченский пролив — беспрепятственный, но все должны знать — разрешение на проход узкости дает лишь российская сторона", - подчеркнул депутат.
Мост в Крым из Краснодарского края - самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей планировалось на декабрь 2018 года, но работы завершили с опережением. Президент России Владимир Путин открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив 15 мая, движение автотранспорта запущено 16 мая прошлого года.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей Республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России.
Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Едем в Крым: почему вы полюбите мост через Керченский пролив
Вчера, 00:02
Едем в Крым: почему вы полюбите мост через Керченский пролив
13230002
Обсудить 0
Крымский мостРуслан БальбекРеспублика КрымГосдума РФЕвросоюзВладимир ПутинКраснодарский крайВ мире
Рекомендуем
Крымский мост через Керченский пролив
В России ответили на претензии ЕС из-за Крымского моста
Полиция
В Красноярске задержали голую женщину, которая бегала по улице в мороз
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с представителями общественности по вопросам развития сельского хозяйства и сельских территорий в поселке Энем
Путин рассказал, что не пьет чай
Певица Нюша
Певицу Нюшу затравили в Сети за странное имя дочери
Премьер-министр Борис Джонсон
Борис Джонсон признался, что ошибался в отношении России
Высотное здание министерства иностранных дел РФ и Кремль
В Кремле рассказали об ответе на санкции против "Северного потока — 2"
Певец Тимати
"Лечь на пол!" В США вооруженные люди "задержали" Тимати
Самолет Т-50
В Хабаровском крае разбился истребитель Су-57
Крымский мост через Керченский пролив. 23 декабря 2019
Евросоюз прокомментировал запуск движения поездов по Крымскому мосту
Авиабаза Хмеймим в Сирии
Боевики попытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим
Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
Сенаторы в США установили условия снятия санкций с России
Роман Сарычев
"Жестко ломают всех новичков": в брянской ИК-6 убили заключенного
Строительство газопровода Северный поток — 2
Оператор "Северного потока — 2" прокомментировал санкции США
Звезда второго сезона шоу Голос Наргиз Закирова
"Зачем языком трепать?": Попов резко ответил на слова Наргиз о России
Президент РФ Владимир Путин во время поездки на рельсовом автобусе, который отправился по железной дороге Крымского моста
На Украине отреагировали на запуск поездов по Крымскому мосту
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:44ЛНР за сутки не зафиксировала обстрелов со стороны ВСУ
08:43Амурский судостроительный завод получил деньги на докапитализацию
08:38В Китае хотят в 2020 году покрыть сетью 5G города окружного значения
08:35Телеведущая Лера Кудрявцева перенесла срочную операцию
08:35"Мои документы" назвали самые популярные у москвичей услуги
08:31Авария на Троицком водопроводе оставила без воды 160 тысяч человек
08:31Роскачество проверило китайские фейеверки
08:30В дирекции ФЦП рассказали о распределении финансирования Крыма
08:25В Нью-Дели задержали почти 140 человек за участие в акциях протеста
08:22Украинская община заявила, что Крымский мост стал уроком Киеву
08:17Крымский мост вошел в числе 280 завершенных объектов ФЦП
08:16Новая Зеландия приостановила поиск пропавших после извержения вулкана
08:15В Крыму ответили на претензии Евросоюза из-за Крымского моста
08:13Климатолог ответил на сравнение погоды в Москве с "пушкинской"
08:13Российские астрофизики выдвинули новую теорию "темной энергии"
07:57Финал "Голоса" пройдет в прямом эфире Первого канала 1 января
07:50ОАК подтвердила крушение Су-57 в Хабаровском крае, летчик жив
07:48Метеоспутник "Метеор-М" 2-2 столкнулся с микрометеоритом
07:28В Индонезии 24 человека погибли при падении автобуса в ущелье
07:22СМИ: президента Бразилии доставили в больницу после неудачного падения
Лента новостейМолния