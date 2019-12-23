В Госдуме ответили на заявление ЕС по Крымскому мосту

Президент России Владимир Путин в понедельник официально открыл пассажирское железнодорожное движение по Крымскому мосту. При этом грузовое железнодорожное сообщение планируется запустить с 1 июля 2020 года.

После этого на официальном сайте европейской службы внешних связей ЕС появилось заявление, в котором говорится, что открытие железнодорожного сообщения "является еще одним нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны России".

"В ЕС используют устаревшие данные. Крым уже более пяти лет как российская территория, а что строить в наших территориальных водах и кого туда запускать — это внутреннее дело Российской Федерации. Так что мост построен, по нему налажена логистика, и никакие заявления ЕС или протесты Киева этому не помешают", - сказал РИА Новости Бальбек.

По его словам, все суда, которые идут в украинские порты, проходят территориальные воды России беспрепятственно, согласно графику, что позволяет избежать столпотворения и аварийности на море.

"Те же, кто считает, что можно гурьбой вломиться в Керченский пролив, потому что им так хочется, — получит однозначно негативную оценку наших пограничников. Проход из Черного в Азовское море и, наоборот, через Керченский пролив — беспрепятственный, но все должны знать — разрешение на проход узкости дает лишь российская сторона", - подчеркнул депутат.

Мост в Крым из Краснодарского края - самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей планировалось на декабрь 2018 года, но работы завершили с опережением. Президент России Владимир Путин открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив 15 мая, движение автотранспорта запущено 16 мая прошлого года.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей Республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России.