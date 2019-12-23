В Крыму ответили на претензии ЕС по мосту через Керченский пролив

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости. Глава государственного комитета Глава государственного комитета Крыма по делам межнациональных отношений Альберт Кангиев назвал несостоятельными претензии Евросоюза по поводу открытия железнодорожной части моста через Керченский пролив.

Президент России Владимир Путин в понедельник официально открыл пассажирское железнодорожное движение по Крымскому мосту. После этого на официальном сайте европейской службы внешних связей ЕС появилось заявление, в котором говорится, что открытие железнодорожного сообщения "является еще одним нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны России".

"Все это несостоятельные претензии со стороны ЕС. Крым давно является законной и неотъемлемой частью Российской Федерации, поэтому не стоит обращать внимание на политизированные заявления ЕС", - сказал РИА Новости Кангиев.

По его словам, Украина уже около шести лет не имеет никакого отношения к Крыму и крымчанам.

"Украина в свое время, введя череду блокаду, в том числе прекратив в одностороннем порядке железнодорожное сообщение, самостоятельно изолировались от Крыма. Поэтому не стоит особого резона обращать внимание на подобное заявления ЕС и их формулировки", - подчеркнул Кангиев.