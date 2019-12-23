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В Крыму ответили на претензии ЕС по мосту через Керченский пролив
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РИА Новости

В Крыму ответили на претензии ЕС по мосту через Керченский пролив

21:02 23.12.2019 (обновлено: 21:05 23.12.2019)
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкКрымский мост через Керченский пролив
Крымский мост через Керченский пролив
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости. Глава государственного комитета Крыма по делам межнациональных отношений Альберт Кангиев назвал несостоятельными претензии Евросоюза по поводу открытия железнодорожной части моста через Керченский пролив.
Президент России Владимир Путин в понедельник официально открыл пассажирское железнодорожное движение по Крымскому мосту. После этого на официальном сайте европейской службы внешних связей ЕС появилось заявление, в котором говорится, что открытие железнодорожного сообщения "является еще одним нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны России".
"Все это несостоятельные претензии со стороны ЕС. Крым давно является законной и неотъемлемой частью Российской Федерации, поэтому не стоит обращать внимание на политизированные заявления ЕС", - сказал РИА Новости Кангиев.
По его словам, Украина уже около шести лет не имеет никакого отношения к Крыму и крымчанам.
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Едем в Крым: почему вы полюбите мост через Керченский пролив
"Украина в свое время, введя череду блокаду, в том числе прекратив в одностороннем порядке железнодорожное сообщение, самостоятельно изолировались от Крыма. Поэтому не стоит особого резона обращать внимание на подобное заявления ЕС и их формулировки", - подчеркнул Кангиев.
Мост в Крым из Краснодарского края - самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей планировалось на декабрь 2018 года, но работы завершили с опережением. Президент России Владимир Путин открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив 15 мая, движение автотранспорта запущено 16 мая прошлого года.
"Красавец, а не мост": Путин на открытии движения поездов в Крым
© РИА Новости / Сергей Гунеев

Владимир Путин днем прибыл на вокзальный комплекс железнодорожной станции "Керчь Южная. Новый парк".

Церемония открытия движения по железнодорожной части Крымского моста
1 из 13

Владимир Путин днем прибыл на вокзальный комплекс железнодорожной станции "Керчь Южная. Новый парк".

© РИА Новости / Сергей Гунеев
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Путин проследовал по перрону, зашел в так называемый рельсовый автобус и прошел в кабину машиниста. Поезд начал движение.

Президент РФ Владимир Путин во время осмотра железнодорожной станции Тамань пассажирская после церемонии открытия движения по железнодорожной части Крымского моста через Керченский пролив. Справа - министр транспорта Евгений Дитрих
2 из 13

Путин проследовал по перрону, зашел в так называемый рельсовый автобус и прошел в кабину машиниста. Поезд начал движение.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Проехав по железнодорожной части Крымского моста, Путин оценил красоту инженерного сооружения.

Крымский мост через Керченский пролив. 23 декабря 2019
3 из 13

Проехав по железнодорожной части Крымского моста, Путин оценил красоту инженерного сооружения.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

"Красавец, а не мост", — отметил глава государства.

Президент РФ Владимир Путин на церемонии открытия движения по железнодорожной части Крымского моста
4 из 13

"Красавец, а не мост", — отметил глава государства.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
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© РИА Новости / Алексей Никольский

Президент обратил внимание на то, что поезд движется значительно мягче, чем на автомобильном переходе.

Президент РФ Владимир Путин во время поездки на рельсовом автобусе, который отправился по железной дороге Крымского моста
5 из 13

Президент обратил внимание на то, что поезд движется значительно мягче, чем на автомобильном переходе.

© РИА Новости / Алексей Никольский
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Путин поблагодарил рабочих, строивших Крымский мост, и оставил им автограф.

Президент РФ Владимир Путин общается с рабочими-мостовиками во время поездки на рельсовом автобусе, который отправился по железной дороге Крымского моста из Керчи в Тамань
6 из 13

Путин поблагодарил рабочих, строивших Крымский мост, и оставил им автограф.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Гунеев

Трансляция поездки Владимира Путина в кабине машиниста первого рельсового автобуса.

Трансляция поездки президента РФ Владимира Путина в кабине машиниста первого рельсового автобуса перед церемонией открытия движения по железнодорожной части Крымского моста
7 из 13

Трансляция поездки Владимира Путина в кабине машиниста первого рельсового автобуса.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

В то же время с Московского вокзала Санкт-Петербурга отправился первый пассажирский поезд в Крым.

Отправление поезда Таврия из Санкт-Петербурга в Крым
8 из 13

В то же время с Московского вокзала Санкт-Петербурга отправился первый пассажирский поезд в Крым.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Алексей Даничев

Поезд преодолеет девять областей, три города федерального значения, край, республику, пересечет 118 рек, в том числе Волгу, Оку, Дон и Кубань.

Первый именной состав Таврия, который отправится из Санкт-Петербурга в Севастополь. 23 декабря 2019
9 из 13

Поезд преодолеет девять областей, три города федерального значения, край, республику, пересечет 118 рек, в том числе Волгу, Оку, Дон и Кубань.

© РИА Новости / Алексей Даничев
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Состав "Таврия" пройдет по Крымскому мосту и возобновит регулярные перевозки между материком и полуостровом, прерванные в 2014 году.

Проверка билетов у пассажиров первого именного состава Таврия, который отправится из Санкт-Петербурга в Севастополь 23 декабря в 14.00, на Московском вокзале
10 из 13

Состав "Таврия" пройдет по Крымскому мосту и возобновит регулярные перевозки между материком и полуостровом, прерванные в 2014 году.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Путь длиной 2741 километр займет 43 часа.

Проводница проверяет билет у пассажирки в поезде Таврия, следующем по маршруту Санкт-Петербург - Севастополь
11 из 13

Путь длиной 2741 километр займет 43 часа.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

К началу нового курортного сезона планируется запустить поезда в Крым еще из нескольких регионов.

Отправление поезда Таврия из Санкт-Петербурга в Крым
12 из 13

К началу нового курортного сезона планируется запустить поезда в Крым еще из нескольких регионов.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Железнодорожное сообщение сделает полуостров полноценным круглогодичным курортом.

Первый именной состав Таврия во время отправления от перрона на Московского вокзала из Санкт-Петербурга в Севастополь
13 из 13

Железнодорожное сообщение сделает полуостров полноценным круглогодичным курортом.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
1 из 13

Владимир Путин днем прибыл на вокзальный комплекс железнодорожной станции "Керчь Южная. Новый парк".

© РИА Новости / Сергей Гунеев
2 из 13

Путин проследовал по перрону, зашел в так называемый рельсовый автобус и прошел в кабину машиниста. Поезд начал движение.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
3 из 13

Проехав по железнодорожной части Крымского моста, Путин оценил красоту инженерного сооружения.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
4 из 13

"Красавец, а не мост", — отметил глава государства.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
5 из 13

Президент обратил внимание на то, что поезд движется значительно мягче, чем на автомобильном переходе.

© РИА Новости / Алексей Никольский
6 из 13

Путин поблагодарил рабочих, строивших Крымский мост, и оставил им автограф.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
7 из 13

Трансляция поездки Владимира Путина в кабине машиниста первого рельсового автобуса.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
8 из 13

В то же время с Московского вокзала Санкт-Петербурга отправился первый пассажирский поезд в Крым.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
9 из 13

Поезд преодолеет девять областей, три города федерального значения, край, республику, пересечет 118 рек, в том числе Волгу, Оку, Дон и Кубань.

© РИА Новости / Алексей Даничев
10 из 13

Состав "Таврия" пройдет по Крымскому мосту и возобновит регулярные перевозки между материком и полуостровом, прерванные в 2014 году.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
11 из 13

Путь длиной 2741 километр займет 43 часа.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
12 из 13

К началу нового курортного сезона планируется запустить поезда в Крым еще из нескольких регионов.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
13 из 13

Железнодорожное сообщение сделает полуостров полноценным круглогодичным курортом.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
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Крымский мостЕвросоюзВладимир ПутинКрымВ мире
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