Евросоюз прокомментировал запуск движения поездов по Крымскому мосту

Владимир Путин днем прибыл на вокзальный комплекс железнодорожной станции "Керчь Южная. Новый парк".
Владимир Путин днем прибыл на вокзальный комплекс железнодорожной станции "Керчь Южная. Новый парк".
Путин проследовал по перрону, зашел в так называемый рельсовый автобус и прошел в кабину машиниста. Поезд начал движение.
Путин проследовал по перрону, зашел в так называемый рельсовый автобус и прошел в кабину машиниста. Поезд начал движение.
Проехав по железнодорожной части Крымского моста, Путин оценил красоту инженерного сооружения.
Проехав по железнодорожной части Крымского моста, Путин оценил красоту инженерного сооружения.
"Красавец, а не мост", — отметил глава государства.
"Красавец, а не мост", — отметил глава государства.
Президент обратил внимание на то, что поезд движется значительно мягче, чем на автомобильном переходе.
Президент обратил внимание на то, что поезд движется значительно мягче, чем на автомобильном переходе.
Путин поблагодарил рабочих, строивших Крымский мост, и оставил им автограф.
Путин поблагодарил рабочих, строивших Крымский мост, и оставил им автограф.
Трансляция поездки Владимира Путина в кабине машиниста первого рельсового автобуса.
Трансляция поездки Владимира Путина в кабине машиниста первого рельсового автобуса.
В то же время с Московского вокзала Санкт-Петербурга отправился первый пассажирский поезд в Крым.
В то же время с Московского вокзала Санкт-Петербурга отправился первый пассажирский поезд в Крым.
Поезд преодолеет девять областей, три города федерального значения, край, республику, пересечет 118 рек, в том числе Волгу, Оку, Дон и Кубань.
Поезд преодолеет девять областей, три города федерального значения, край, республику, пересечет 118 рек, в том числе Волгу, Оку, Дон и Кубань.
Состав "Таврия" пройдет по Крымскому мосту и возобновит регулярные перевозки между материком и полуостровом, прерванные в 2014 году.
Состав "Таврия" пройдет по Крымскому мосту и возобновит регулярные перевозки между материком и полуостровом, прерванные в 2014 году.
Путь длиной 2741 километр займет 43 часа.
К началу нового курортного сезона планируется запустить поезда в Крым еще из нескольких регионов.
К началу нового курортного сезона планируется запустить поезда в Крым еще из нескольких регионов.
Железнодорожное сообщение сделает полуостров полноценным круглогодичным курортом.
Железнодорожное сообщение сделает полуостров полноценным круглогодичным курортом.
Владимир Путин днем прибыл на вокзальный комплекс железнодорожной станции "Керчь Южная. Новый парк".
Путин проследовал по перрону, зашел в так называемый рельсовый автобус и прошел в кабину машиниста. Поезд начал движение.
Проехав по железнодорожной части Крымского моста, Путин оценил красоту инженерного сооружения.
"Красавец, а не мост", — отметил глава государства.
Президент обратил внимание на то, что поезд движется значительно мягче, чем на автомобильном переходе.
Путин поблагодарил рабочих, строивших Крымский мост, и оставил им автограф.
Трансляция поездки Владимира Путина в кабине машиниста первого рельсового автобуса.
В то же время с Московского вокзала Санкт-Петербурга отправился первый пассажирский поезд в Крым.
Поезд преодолеет девять областей, три города федерального значения, край, республику, пересечет 118 рек, в том числе Волгу, Оку, Дон и Кубань.
Состав "Таврия" пройдет по Крымскому мосту и возобновит регулярные перевозки между материком и полуостровом, прерванные в 2014 году.
Путь длиной 2741 километр займет 43 часа.
К началу нового курортного сезона планируется запустить поезда в Крым еще из нескольких регионов.
Железнодорожное сообщение сделает полуостров полноценным круглогодичным курортом.