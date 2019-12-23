Евросоюз прокомментировал запуск движения поездов по Крымскому мосту

БРЮССЕЛЬ, 23 дек – РИА Новости. ЕС считает, что на открытие железнодорожного движения по Крымскому мосту следовало получить согласие Украины , говорится в распространенном в понедельник заявлении европейской дипслужбы.

Президент России Владимир Путин в понедельник официально открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту. При этом президент лично проехал на поезде из Керчи в Тамань, после чего дал команду к отправлению первого пассажирского поезда в Крым с Московского вокзала Санкт-Петербурга в Севастополь. Грузовое железнодорожное сообщение планируется запустить с 1 июля 2020 года.

"РФ завершила строительство железнодорожного участка моста и открывает железнодорожное сообщение с Крымским полуостровом без согласия Украины. Это является еще одним нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны России", - говорится в заявлении.

По мнению европейских дипломатов, мост также "ограничивает проход судов через Керченский пролив в украинские порты Азовского моря".

Мост в Крым из Краснодарского края - самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей планировалось на декабрь 2018 года, но работы завершили с опережением. Президент России Владимир Путин открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив 15 мая, движение автотранспорта запущено 16 мая прошлого года.

Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".